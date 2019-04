Así vivió Aguilar el golpe en la cabeza que asustó a todos en Santos

Felipe Aguilar sufrió un duro golpe el fin de semana que puso en alerta roja al cuerpo médico del Santos. Por fortuna no parece ser nada grave y aunque el defensa no se incorpora aún a los entrenamientos, todo estaría bien.



“Escuché gran parte de lo que hablaban, pero no conseguía reaccionar bien ni mover el cuerpo. Llegaron los médicos, me atendieron y después de dos o tres minutos reaccioné. Recuerdo que me metieron en la ambulancia y retomé el conocimiento normal, aunque sentía hormigueo en los brazos y piernas”, dijo en diálogo con Blog Deportivo, de Blu Radio.



Sobre su situación médica, dijo que el viernes podría estar con el resto del plantel, pero no se refirió a poder jugar en el siguiente partido.



“En este momento tengo restricción médica y no puedo entrenar normal. Luego tengo una resonancia de cabeza y dependiendo de eso podré entrenar”, contó.



Aguilar habló de lo que han sido sus primeros meses en el fútbol brasileño, al que se ha adaptado muy bien.



“Sampaoli es una persona directa, exigente, que vive el fútbol con intesidad alta. Uno como jugador puede aprender demasiado con él y respaldamos el trabajo de él. He tenido buena adaptación y Dios mediante se me pueda dar la oportunidad para jugar en la Selección Colombia”, añadió.