Klopp recupera la sonrisa: 'Luis está corriendo, es realmente bueno'

Luis Díaz le ha devuelto la sonrisa a Jürgen Klopp. En estos días tan grises que vive Liverpool su evolución es, sin duda, un motivo de ilusión.

El colombiano se recupera de una cirugía a la que tuvo que someterse tras recaer de una lesión en Dubai, en diciembre pasado. Su baja se ha sentido de manera notable en el equipo, que ya perdió la opción de pelear por la EFL y la FA Cup y que está lejos de la discusión en Premier League.



Aunque todavía falta para el regreso a la competencia, Klopp dio una actualización de la evolución de su delantero más influyente.



“Luis está corriendo ahora, tomará algunas semanas todavía, pero ahora también está corriendo en el campo, lo cual es realmente bueno”, celebró el DT alemán. De la fecha de regreso no se habla por ahora, pero lo claro es que los tiempos calculados tras la cirugía se están cumpliendo y marzo sigue siendo el momento más probable... aunque con la voluntad de Díaz todo es posible.



Klopp dio además un parte de tranquilidad sobre el regreso, en los próximos días, de Diogo Jota y Roberto Firmino, aunque no estarán listos para este sábado, en el duelo contra Wolverhampton.



“En general, se ve mejor. Los muchachos están entrenando”, dijo Klopp a los periodistas. “Diogo Jota tuvo una sesión completa con el equipo esta semana pero no al día siguiente. Tuvo una sesión de rehabilitación, no por la sesión anterior. Es parte del plan", adelantó el DT.



Y sobre Virgil va Dijk, otra ficha clave, comentó: "se está acercando pero obviamente no está listo para este juego", aseguró.