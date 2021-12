¿Hay que preocuparse? Así va la recuperación de Zapata por lesión

Duván Zapata generó preocupación el pasado sábado cuando tuvo que ser retirado de la cancha por lesión, en la derrota 1-4 contra Roma, que todavía lamenta el Atalanta.

Lo bueno es que no sería un problema demasiado grave pues el delantero está, según la prensa local, avanzando a toda velocidad de la molestia en el aductor izquierdo, que, según Radio Sportiva, sería de primer grado.



Las cuentas pasan por una baja no superior a diez días, lo que significa que estaría disponible para el duelo contra Torino, el 6 de enero próximo, y que no se perdería ninguno de los partidos de su club.



La noticia es alentadora en Selección Colombia, que necesita a todos sus efectivos en ataque con ritmo, en racha y sanos para el partido crucial del 28 de enero, en Barranquilla contra Perú, por las Eliminatorias a Catar 2022.