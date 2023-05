Colombianos en Premier League: ¿cómo fue su temporada en números?

La temporada de Premier League llegó a su fin y luego de decidirse el campeón hace unas fechas atrás, en esta jornada 38 el fútbol inglés tenía que definir quiénes iban a ser los tres equipos descendidos a segunda división y los clasificados a competencias europeas.

Dentro de esa definición de descenso hubo olor cafetero, pues los futbolistas colombianos tenían como objetivo jugar y ganar para terminar de la mejor manera la temporada. El partido más importante sin duda fue el de Everton contra Bournemouth que tuvo a Yerry Mina yJefferson Lerma respectivamente.



Como resultado final, Yerry Mina terminó siendo partícipe de la permanencia de Everton al ganar 1-0 a Bournemouth, mientras que Leeds United de Luis Sinisterra se fue a segunda división junto a Leicester y Southampton.



Al final, la temporada de los colombianos en Premier League no fue la mejor, pues las constantes lesiones de jugadores como Luis Díaz (Liverpool), Yerry Mina (Everton) y Luis Sinisterra (Leeds), pesaron para no tener gran participación, pese a que durante la temporada lograron tener sus buenos momentos y solo hasta final de torneo volvieron a aparecer.



De los que se salvan, sin duda en primer lugar está Jefferson Lerma con Bournemouth, quien terminó jugando toda la temporada, consiguiendo 37 partidos en Premier League, todos de titular. Por otro lado, Jhon Jader Durán llegó a mitad de temporada y pese a no tener muchos minutos, consiguió ir agarrando experiencia en el fútbol inglés, por lo que se espera mayor protagonismo en 2023/24.



Números de colombianos en Premier League en temporada 2022/23:



Luis Díaz - Liverpool



Partidos jugados: 17

Partidos de titular: 11

Minutos promedio por juego: 59

Goles: 4

Asistencias: 2

Amarillas: 2



Jefferson Lerma – Bournemouth



Partidos jugados: 37

Partidos de titular: 37

Minutos promedio por juego: 88

Goles: 5

Amarillas: 7

Penaltis cometidos: 2



Yerry Mina – Everton



Partidos jugados: 7

Partidos de titular: 7

Goles: 2

Minutos promedio por juego: 85

Amarillas: 2



Luis Sinisterra – Leeds United



Partidos jugados: 19

Partidos de titular: 13

Minutos promedio por juego: 49

Goles: 5

Amarillas: 2

Rojas: 1

Penaltis cometidos: 1



Jhon Durán – Aston Villa



Partidos jugados: 12

Partidos de titular: ninguno

Minutos promedio por partido: 12

Amarillas: 1