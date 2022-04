El mal negocio de James Rodríguez: entre el desplome y el 'gangazo'

Al Rayyan pasó 'de agache' en la Superliga de Catar, en la que estuvo más cerca del descenso que de la disputa por algún título. Hoy intenta salvar la temporada en la Champions League Asiática, torneo en el que suma dos victorias empate y una derrota. Y en ambas competencias, un denominador común y es que mucho de lo poco que logró lo hizo sin el jugador más valioso no solo de su plantilla sino de todo el torneo del millonario país que albergará el próximo Mundial: James Rodríguez.

El colombiano llegó al equipo en una transferencia que costó 8 millones de euros, en agosto de 2021, y hasta el momento, con solo 12 partidos de 20 posibles, 4 goles y 7 asistencias, está lejos de ser el buen negocio que el tan famoso Jorge Mendes les vendió. Lesiones, según dicen sin confirmar qué sufre exactamente, lo persiguen. Pero es mucho más que eso: el creativo experimenta un descenso en su rendimiento que se aprecia, con total claridad, en su valor de mercado.



Ah tiempos aquellos en los que rompía récords de valorización, qué lejano aquel 2015 cuando salía en las portadas bañado en oro y con enormes titulares que pregonaban los ¡80 millones de euros que costaba! Nunca ningún futbolista nacido en estas tierras llegó a costar tanto (aunque, hay que darle tiempo a Luis Díaz).



James salió de Envigado en 2007 y su cotización no hizo más que aumentar: 280 mil euros pagó Banfield de Argentina, 2,5 millones pagó Porto, 23 millones desembolsó Mónaco y 60 millones consignó el Real Madrid después de aquel 'mundialazo' en Brasil 2014. Y en su primera temporada, el cielo con sus manos: 80 millones de euros debía pagar quien quisiera ponerle su camiseta.



Y entonces, la debacle: en 2017, cuando ya perdía protagonismo con Zidane, Bayern Múnich pagó 13 millones de euros por su préstamo de dos años, con cláusula favorable de compra, y su valor ya era de 50 millones de euros. Pasó la cesión, no quiso seguir en Alemania y se obsesionó con volver a España y en 2020 tuvo que reconocer su error para presionar su salida gratis de Real Madrid hacia Everton, mientras el termómetro de su costo ya había bajado hasta los 30 millones de euros.



Y entonces llegó Benítez y lo poco que quedaba en pie se fue al suelo, pues su salida, por 8 millones de euros, hacia Al-Rayyan, le cerró en minutos de juego que no tenía en Everton y en su alto salario, pero su cotización ya caía a los 28 millones. Hoy, después de verlo sin el pico físico que se necesitaba para una Selección Colombia, se entiende que la liga catarí era, como se temía, de segundo nivel, y eso se ve claramente en el mercado: hoy cuesta apenas 15 millones de euros, menos de lo que valía en 2013.



Comparativamente, cuesta un millón más un Eden Hazard que no juega en Real Madrid y es mayor (31 años) y vale lo mismo que un Eriksen (30 años), que viene de superar un infarto cardiaco y, con mucho mérito, está buscando un regreso a la alta competencia. La cruda realidad dice que, después de ser top 10 de los más valiosos del mundo, hoy está en el lejanísimo puesto 587.



De hecho, ni siquiera está entre los diez más valiosos de los futbolistas colombianos, con Díaz liderando (45 millones), seguido por Duván Zapata (30), Dávinson Sánchez (30), Muriel (22), Barrios (20), Mina (20), Sinisterra (18), Jhon Córdoba (17), Borré (17) y hasta Matheus Uribe (15).



La percepción ya es una realidad y el jugador que conmocionó el mercado colombiano ahora quiere pasarse al rol de ganga: si reduce su salario al menos a la mitad y logra que Al-Rayyan recuperar algo de lo que invirtió por él para no resignarse a un muy mal negocio, entonces se frenaría su descenso. Si no cambia nada, su valor en el mercado no sería otra cosa que el reflejo de su triste declive.