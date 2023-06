¿Muy tibia? Reacción en Argentina a condena contra Sebastián Villa

Sebastián Villa fue encontrado culpable de cargos de violencia de género y condenado a dos años y un mes de prisión por la justicia argentina. Un escándalo de marca mayor.

Pero curiosamente en Argentina, donde se suele hacer tanto despliegue mediático, esta noticia pasó apenas como un registro y las opiniones de los más reconocidos líderes de opinión no se han hecho sentir. Salvo las periodistas, que se han referido más ampliamente al tema, la reacción resultó más bien tibia.



Morena Beltrán, de ESPN, dijo en el programa 90 minutos: "Villa estaba sintiendo la condena social en cada estadio al que iba, nos pasa cuando vamos a las transmisiones y realmente el público en general se refería a Villa. No quero generalizar pero me parece que desde lo interno de Boca, los hinchas con quienes pude hablar, esperaban también una sanción ejemplar".



Sus compañeros Fucks y Arcucci valoraron la condena como "un precedente muy importante para combatir la violencia de género". Pero los demás se quedaron en el registro.



María del Mar Onega, periodista de TNT Sports, reflexionó: "Villa Condenado a 2 años y 1 mes d prisión po violencia d género. Boca (a esta altura del viernes) no confirmó qué medidas tomará. Insólito! Es triste q LOS DPTOS D GENERO D los clubes se hacen los distraídos. XQ? Habría q consultarles a quienes deciden en los clubes".

Sin embargo, periodistas con gran presencia en redes como Juan Pablo Varsky, Pablo Giralt, el polémico Martín Liberman y muchos otros solo compartieron la información básica sin una sola crítica después de tres años de proceso judicial y una condena, nada menos.

​Hasta Pablo Carrozza, ácido crítico de Villa y de Boca, se limitó a preguntar: "Me gustaría escuchar la opinión de Riquelme sobre la sentencia a Villa. ¿Seguirá pensando que es el mejor jugador del fútbol argentino y que es una alegría tenerlo en su club? ¿O saldrá a repudiar lo que le hizo a su ex pareja? Está condenado por la justicia. Es culpable".