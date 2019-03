Así le fue a los jugadores de la Selección Colombia este fin de semana

Los futbolistas de la Selección Colombia tuvieron un fin de semana con puntos altos y bajos. Entre los arqueros el que más brilló fue Camilo Vargas, quien, además de atajar, anotó el empate de Deportivo Cali frente a Millonarios. Entre los delanteros y aunque ninguno pudo festejar una victoria, Muriel y Falcao convirtieron tantos con sus respectivos clubes.



Este fue el rendimiento de los futbolistas que podrían integrar la nómina de Queiroz para los próximos amistosos y la Copa América:



David Ospina (Nápoles)

Aunque no fue titular, el arquero colombiano entró al minuto 25 del primer tiempo, en sustitución de Meret, quien fue expulsado. Al minuto de su ingreso recibió el primer gol y luego tras un cabezazo de Can, le marcaron el segundo. No estuvo involucrado en ninguno de los goles.



Camilo Vargas (Cali)

Tuvo un gran partido frente a Millonarios, atajó las llegadas de peligro y, cuando estaba cerca de finalizar el encuentro, anotó el empate con gol de cabeza. Fue la figura del duelo frente a los embajadores.



Álvaro Montero (Tolima)

Su equipo ganó con comodidad y no tuvo que intervenir demasiado en el partido. Cuando debió esforzarse, respondió.



Mauricio Arboleda (Banfield)

Juega este lunes frente a Atlético Tucumán. Está convocado y será titular.



Dávinson Sánchez (Tottenham)

No tuvo un buen partido frente a Arsenal. Aunque su equipo no perdió, se vio involucrado en el primer gol, cuando intentó cabecear, de manera fallida, un pase a Lacazette. Además de esto, le sancionaron un penal cuando faltaban pocos minutos para la conclusión del encuentro.



Óscar Murillo (Pachuca)

Fue titular y amonestado en la derrota de Pachuca frente a Tigres, no estuvo involucrado en ninguno de los goles, sin embargo, en el gol de Guido Pizarro, quien puso el tercero, pudo haber hecho más.



Jeison Murillo (Barcelona)

Aunque fue convocado por Ernesto Valverde, nuevamente el entrenador lo mandó a la tribuna en la previa del clásico frente a Real Madrid.



Santiago Arias (Atlético de Madrid)

El lateral colombiano jugó 45 minutos en la victoria de su equipo frente a Real Sociedad, tuvo un desempeño aceptable, pasando al ataque y defendiendo con orden cuando tuvo que hacerlo.



Cristian Borja (Sporting)

Fue suplente en la victoria de su equipo, por 3-1, sobre Portimonense.



Wilmar Barrios (Zenit)

Tuco un buen desempeño en la victoria de su equipo sobre Ural. Es titular, ha tenido buen rendimiento y rápida adaptación desde su llegada. Jugó todo el partido.



Jorman Campuzano (Boca Juniors)

No tuvo una buena presentación con el equipo de Alfaro, fue sustituido al inicio del segundo tiempo, para darle mayor creatividad a Boca.



Jefferson Lerma (Bournemouth)

No estuvo convocado para el partido que su equipo perdió con Manchester City por 0-1.



Víctor Cantillo (Junior)

No jugó, sin embargo, su equipo ganó por 0-1.



James Rodríguez (Bayern Múnich)

Tuvo un desempeño aceptable en la victoria de Bayern, por 5-1, sobre el Borussia Monchengladbach. Asistió, con cobro de tiro de esquina, a Javi Martínez para que anotara el primer gol del encuentro. Fue sustituido al minuto 35 del segundo tiempo.



Sebastián Villa (Boca Juniors)

Jugó un partido irregular, no tuvo opciones de gol y fue sustituido al minuto 61 por Carlos Tevez. No ha tenido un buen desempeño en los últimos encuentros.



Luis Díaz (Junior)

Entró a los 30 minutos de la parte complementaria, se movió en el medio campo pero no tuvo muchas opciones, ni generó muchas jugadas.



Edwin Cardona (Pachuca)

Tuvo un partido discreto, jugó 66 minutos en la derrota de su equipo frente al líder, Tigres.



Juan Fernando Quintero (River Plate)

No estuvo en el partido. Tenía permiso para estar en Colombia.



Radamel Falcao García (Mónaco)

Figura y goleador de su equipo, que empató frente a Angers. El atacante colombiano convirtió los dos goles, el primero de zurda y el segundo con un penal bien ejecutado. Monaco sigue sumando y se aleja del descenso.



Luis Fernando Muriel (Fiorentina)

Anotó un bonito gol en la derrota de su equipo frente a Atalanta. Definió bien y generó algunas jugadas de peligro en el área rival. Pese a esto, Atalanta ganó su partido 3-1.



Juan Camilo Hernández (Huesca)

No jugó. Su equipo le ganó 2-1 a Sevilla.



Duván Zapata (Atalanta)

Fue titular pero no tuvo muchas opciones claras de anotar. Su equipo, que sigue ganando, venció 3-1 a Fiorentina, donde sí marcó Muriel.



Rafael Santos Borré (River Plate)

No jugó, pues River ya piensa en la Libertadores. El equipo millonario ganó a Newell´s por 4-2.