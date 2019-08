¿Cuál es la lesión de Juan 'Cucho' Hernández que complica su fichaje?

El futuro de Juan Camilo 'Cucho' Hernández es una total incógnita y muchos se preguntan cómo es que una de las promesas del fútbol colombiano ha llegado a este punto.

El atacante está actualmente en España, donde espera tener una oportunidad para actuar, después del descenso del Huesca, club en el que jugó cedido por el Watford de Inglaterra.



El pereirano definitivamente no está en los planes del equipo inglés y eso lo obliga a buscar nuevas opciones. Parece cerrada la opción del Espanyol, que dejó ir a Borja Iglesias, pero no le abrió espacio al colombiano y con 31 jugadores en su plantilla no se ve claro que decida fichar. El propio Iglesias pasó al Betis, el otro equipo que había preguntado por 'el Cucho' y, salvo sorpresa de última hora, tampoco lo tendría en sus planes.



Queda la opción, aun remota, del recién ascendido Mallorca, pues él insiste en quedarse en España, un país al que está bien adaptado y en el que quisiera revancha, pues su primera temporada en LaLiga con Huesca fue realmente decepcionante. Esa intención de quedarse la confirman el entorno del jugador y el periodista risaraldense Diego Salazar.





Juan Camilo “El Cuchu”Hernández la irrupción más importante del fútbol Pereirano en los últimos 34 años seguirá su carrera en la primera división del balompié Español. Después de la operación en los músculos isquiotibiales de su pierna izquierda está en franca recuperación. pic.twitter.com/uuSsGKGL9R — Diego Salazar (@DiegoSalazarV9) August 21, 2019

Una lesión que complica todo



El tema es que Juan Camilo 'Cucho' Hernández necesita encontrar un club con la paciencia y la confianza necesarias para esperar a que se recupere totalmente de una cirugía.



Tal como pudo confirmar FUTBOLRED, el delantero, de 20 años, tuvo que someterse, después del Mundial Sub 20 de Polonia, a una intervención en territorio europeo para corregir una lesión crónica en los isquiotibiales de su pierna izquierda.



Según los especialistas, el tiempo promedio de recuperación sería entre 9 y 10 semanas. Teniendo en cuenta que su último partido fue el pasado 7 de junio y que tuvo un breve periodo de vacaciones, el alta médica debería llegar en unas dos semanas. Después haría una adaptación física, lo que quiere decir que hasta septiembre podría ser utilizado por su nuevo equipo. En todo caso, se sabe que los plazos se están cumpliendo y sus agentes son muy optimistas sobre los buenos resultados de la cirugía.



Esa es la razón de la demora para encontrarle a una de las promesas colombianas un equipo donde pueda jugar la temporada 2019-2020.