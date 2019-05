Semana decisiva para James: todo sobre su futuro ¿Bayern u otro?

Pasó la final de la Copa de Alemania y el tiempo de decisiones para James y el Bayern Múnich llegó. En las próximas semanas, el equipo alemán deberá elegir si comprará o no al colombiano, por quien tienen una cláusula de compra de 42 millones de euros.



Aunque el 30 de junio finaliza la cesión del Real Madrid, las últimas declaraciones de los directivos expresaron que pensarían en el futuro del colombiano después de la Copa de Alemania, pues su idea también es definir cuál será el rumbo de las contrataciones para reforzar el equipo luego del adiós de Robben, Ribery y Rafinha.

Mucho se ha especulado sobre la continuidad del colombiano en Bayern. Lo cierto es que James ha sido muy cauteloso con sus declaraciones y acciones, por lo que, hasta el momento, su intención sería continuar allí, aunque los rumores de pretendientes no cesan.

La situación actual

Luego del final de temporada, Rummenigge y demás directivos confirmaron que Niko Kovac se quedará en Bayern Múnich. La continuidad del técnico es uno de los temas que más hacen especular frente al futuro de James, pues ya fue evidente que el colombiano no cuenta como una pieza clave para el croata.



Aunque tuvo algunos juegos y grandes participaciones, las lesiones también afectaron el rendimiento de James Rodríguez en la temporada. Ante esto y la falta de minutos con Kovac, James podría buscar nuevos rumbos.

Los rumores que lo rodean

Con 27 años y una calidad ya demostrada en varios equipos, los pretendientes no le faltarían al colombiano. Real Madrid, dueño de sus derechos deportivos, no parece tenerlo en sus planes con el regreso de Zinedine Zidane y su futuro no estaría en ese equipo español.



Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea, PSG, Juventus, Nápoles, Milan, son algunos de los equipos que han aparecido como opciones en el futuro del colombiano.