Así se fraguó el regreso de James a titular de Real Madrid: ¿se queda?

La historia entre Zinedine Zidane y James Rodríguez es una de esas historias de amores y odios que requiere de terceros para encontrar un final feliz.

La titularidad del colombiano contra Valladolid fue el final de una negociación que no habría sido fácil pero que el Bernabéu, con su ovación al colombiano, bendijo de manera formal.



¿Qué hizo cambiar de opinión al DT?. Según el diario ABC, hubo fortuna, mediación y algo de resignación en el proceso: "El mundo del fútbol da tantas vueltas que marea incluso a los protagonistas. El colombiano estaba en venta el 11 de agosto, cuando Zidane le descartó para el partido amistoso en Roma. Trece días después era titular del Real Madrid en el coliseo blanco, aplaudido por un público que siempre le quiso y que votó por su reincorporación", dijo el medio.



¿Qué pasó? "El cambio de posiciones para que James y Bale dejaran de ser «transferibles» se forjó en una conversación entre Florentino Pérez y Zidane, mantenida la semana pasada, para analizar la situación de ambos futbolistas. La reflexión era directa: son jugadores «top», no pueden ser malvendidos y si no hay ofertas aceptables hay que darles su justo valor en el equipo y reintegrarles con la categoría futbolística que aportan. Así ha sido", explicó ABC.





James, Real Madrid

James, titular en el Madrid



Un hecho es innegable: "Posee muchos adeptos en el seno del club. Los directivos jalean su calidad. Tiene enamorados a bastantes profesionales de la casa que observan los entrenamientos diarios. Varios de sus compañeros de la plantilla manifestaron a escala interna, en todos los niveles de la entidad, la magnífica forma que exhibía «el colombiano errante». Para Zidane había que cambiar de postura con James".



Según el diario, el apoyo total de la plantilla juega un papel vital: "Estoy contando los días para ver saltar a James al césped», decía a ABC un profesional del club, que le ve entrenar periódicamente. "Soy de James". No es el único. El centrocampista cuenta con muchos seguidores, desde la directiva al personal de la entidad, pasando por hombres importantes de la plantilla, que reconocieron con objetividad desde hace semanas que era el futbolista «más en forma de todos». Hay una frase lapidaria de un líder del equipo: «Tiene un guante en la bota y si a eso le suma una forma física excelente, es insuperable".



El medio destaca que no es fácil arrancar una ovación del Bernabéu, lo que al colombiano parece fluirle con naturalidad: "James se colocó en el centro del campo, con libertad de acción, y entró por la derecha y por la izquierda. Dio dos buenos pases que no encontraron ariete. Lanzó dos tiros de gol que se marcharon fuera. Los seguidores le animaron siempre desde la grada".

¿Qué debe pasar para que se quede?

Una suma de detalles: "Lo importante para James Rodríguez es que ha vuelto al Real Madrid. Le quedan dos años de contrato y quiere definir el futuro de su carrera. Le falta volverse a acoplar al estilo de sus compañeros. Es cuestión de tiempo".



Tiempo que no siempre se puede garantizar, pero que él se ha ganado a fuerza de talento, como lo muestran sus números: "Las cifras del suramericano en el Real Madrid son espléndidas: 111 partidos, 36 goles y 40 asistencias".



La clave es que este James es distinto al que se fue hace dos años. Lo que necesita, según ABC, es superar la presión de su país: "Ha cambiado su mentalidad para volver a ser importante en el Real Madrid. Debe olvidar «la presión colombiana», que le hace valorar mal las situaciones, y centrarse en el trabajo. Lo ha hecho. El resultado es que todos le quieren en el equipo". ¿Qué situaciones? Eso no lo explicó ABC.