El dolor de Casale por James Rodríguez: 'a mí me da es tristeza'

James Rodríguez es noticia por su ofrecimiento a Valencia de España en una charla en Twitch, que literalmente le dio la vuelta al mundo. Quiere salir de Catar ahora mismo y no ha ahorrado esfuerzos.

Las reacciones han sido de todo tipo y uno de los que opinó del tema fue el periodista Antonio Casale, quien confesó su dolor por la situación del zurdo.



"Yo sé que James es antipático para la mayoría hoy en día por mil razones y él no se ha ayudado... Se ha ofrecido para jugar en el Valencia, yo no le veo nada de malo, quiere trabajar. No depende de él tampoco, la salud de él no está en manos de él, las lesiones no está en sus manos, ha hecho todo para superarlas pero no ha podido", dijo el periodista.



"Está haciendo un esfuerzo por volver a ser, a mí me parece triste verlo así, alguien que no da tantas alegrías claramente no se encuentra a sí mismo. Ojalá si se da, que juegue y esté bien de salud para jugar. Es difícil ver a James, la verdad a mí me da es tristeza", concluyó.