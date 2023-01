'Manga' Escobar sigue investigado en Cali: así relató su calvario

Andrés 'Manga' Escobar ha vivido un calvario en Islandia cuando firmó con el Leiknir Reykjavík cuando el gobierno islandés le abrió un expediente e investigaciones por un presunto caso de abuso sexual a una mujer en dicho país. Apenas se abrió el tema, el jugador pidió ayuda para buscar una alternativa de volver a Colombia que se volvió viral en las redes sociales y los allegados al futbolista intentaron buscar las maneras para dar con su regreso.



No obstante, Andrés Escobar se vio envuelto en una polémica inmensa y con una condena por parte de la Audiencia Nacional de Islandia, le dieron dos años y medio de prisión en la capital islandesa. 'Manga' suplicó por ayuda, y se declaró solo y abandonado por el club donde jugaba en Reykjavík y en el país europeo.



Aunque Andrés 'Manga' Escobar sigue atravesando quizás, uno de los momentos más complicados en su carrera deportiva, por lo menos recibió algunas buenas noticias. El expediente y las investigaciones siguen en contra del jugador, pero por lo menos, llegó a un importante acuerdo para no quedar entre las rejas en Islandia, sino que, logró salir del país europeo y regresar a Colombia en su ciudad, Cali.



Con su familia y la compañía de sus seres queridos,. el llamado que hace Andrés Escobar es el de recibir una oportunidad por parte de algún equipo que desee contar con sus servicios, dado que, como él confirmó en diálogos con Deportes Sin Tapujos, quedó libre de su contrato con el Leiknir Reykjavík. En ese espacio con el medio deportivo, 'Manga' contó lo que está viviendo en Islandia con el proceso completamente abierto y hace un llamado para, pese a seguir en investigaciones por el presunto abuso sexual a una mujer de regresar a las canchas.

Andrés 'Manga' Escobar precisó el por qué logró salir de Islandia y regresar a Colombia como él tanto anhelaba, "yo me encuentro en estos momentos en mi casa en Cali, pude llegar a un acuerdo en Islandia, aunque en el proceso sigo abierto". El delantero que pasó por equipos como Millonarios y Atlético Nacional también reiteró en Deportes Sin Tapujos el poco apoyo que tuvo en todo el caso de su presunto abuso sexual, "el abuso que cometieron conmigo el Gobierno de Islandia fue muy grande, prácticamente me dejaron en la calle", y agregó sobre su calvario, "llegó un momento en que yo me iba a morir en Islandia", algo que siempre ha mantenido cuando lo dejaron solo.



Además, habló sobre sus anhelos ahora mientras continúan las investigaciones en su contra en la capital islandesa en Reykjavík. Logró salir del club y precisó, "lo único que quiero ahora es volver a jugar fútbol y que me den una oportunidad". Sumado a ello, señaló que en estos momentos puede arreglar con cualquier equipo, y también reveló que tuvo acercamientos con un equipo colombiano para regresar a las canchas. "Soy jugador libre y estoy entrenando de manera personal", "hubo un acercamiento con el Presidente del @AsoDeporCaloi le dije que jugaba hasta gratis", referenció el atacante colombiano.