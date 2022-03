‘Manga’ Escobar pidió ayuda por su caso de abuso sexual en Islandia

‘Para mí es muy difícil saber que en mi país me condenen sin saber lo que ha pasado, eso me destruye’. Andrés ‘Manga’ Escobar está solo en Islandia y fue acusado y condenado en primera instancia por presunto abuso sexual contra una mujer que es mayor de edad.



El futbolista lleva seis meses en un drama judicial y pasa la condena en Reikiavik, capital islandesa, aunque no está preso e insiste en que es inocente, que tiene pruebas contundentes y que la justicia en Islandia omitió las mismas.



Este lunes, 14 de marzo, Escobar confesó lo que está viviendo, en declaraciones a ‘Primer Toque’ de Win Sports.



☀☕En Exclusiva Andrés 'manga' Escobar habla sobre las acusaciones hechas en su contra.#PrimerToque pic.twitter.com/Xy5VTE5W15 — Win Sports TV (@WinSportsTV) March 14, 2022

‘Se está cometiendo una injusticia conmigo. Soy inocente de todo lo que se me acusa. Quiero pedir ayuda, no sé si al gobierno o a alguna persona experta, porque no me han tratado con justicia. Me quitaron el pasaporte ilegalmente”, dijo.



Andrés Ramiro Escobar narró su versión de los hechos en el canal deportivo colombiano: ‘Me encontré con ella en el centro de la ciudad, me dijo que me gustaba mucho la cultura de los colombianos, los chicos de color; decidimos ir a mi apartamento por consentimiento de ambos, una chica muy querida, pasó lo que tenía que pasar entre dos personas adultas, con el consentimiento de los dos”.



“Al otro día, ella se fue normal. Tengo las conversaciones en mi teléfono, estuve pendiente de que llegara a su casa. Al otro día me di cuenta que se le quedó su chaqueta, ella me dijo que la madre y el padre iban a recogerla; se me hizo extraño, y los que llegaron fueron los policías. Ella dice que no se acuerda de nada, y un amigo le dijo que si no se acordaba, eso era violación. La policía dice que ella no estaba apta para dar el consentimiento y eso era violación. En los exámenes no hay signos de forcejeo o algo, además no es menor de edad”, relató ‘Manga’.



Luego comentó sobre lo que para él es una injusticia en su caso: “Me interrogaron, les mencioné sobre las conversaciones en mi teléfono y todo. Esto fue en septiembre del año pasado. Me dijeron que me retenían el pasaporte por un mes y nunca me lo devolvieron, solo que un día me informaron que me llevaban a juicio. Las pruebas no fueron admitidas, fueron omitidas. Las presenté, porque mi abogado me dijo que con eso era imposible que me condenaran, pero la jueza las omitió para dictarme sentencia. Incluso omitieron una parte de la declaración del padre de ella, que decía que hablaron por tiempo prolongado. Esa parte no estaba en el informe judicial.



El futbolista pidió ayuda y en medio de sus declaraciones en vivo, recibió respaldo judicial y emocional, pues ‘Manga’ Escobar dejó ver que el drama que vive lo ha llevado a pensar en atentar contra su integridad.