Defensa para Carrascal: histórico de River le quitó presión al '10'

River Plate está en Estados Unidos cumpliendo con la pretemporada en la que busca poner a tope a su plantel, de cara al campeonato argentino y la Copa Libertadores.

El colombiano Jorge Carrascal es uno de los que se entrena con el conjunto que dirige Marcelo Gallardo, de hecho, fue el autor de un doblete en la goleada por 8-0 a Barcelona de Ecuador, este miércoles, en Palm Beach.



Sin embargo, las críticas hacia el '10' millonario se han convertido en un pan de cada día, pues en el semestre anterior Carrasacal tuvo un bajo rendimiento y los aficionados aún se lo recuerdan.



Justamente, Andrés D'Alessandro, uno de los ídolos del conjunto de Núñez que portó la diez en su espalda, se refirió al momento de Carrascal, y en un diálogo con ¿Cómo te va? defendió al jugador, asegurando que Carrascal y Palavecino son los únicos volantes que tienen las características para usar la '10' de River.



"Le sacaría el peso de la 10 a Carrascal. Marcelo ya sabe lo que es usar esa camiseta y sabe a quien dársela. También se la dejaría a Palavecino, que tiene características de enganche. Hoy los que veo con las características del 10 son Palavecino y Carrascal"



Asimismo, el experimentado futbolista afirmó que Carrascal tiene mucho talento y que habrá que darle tiempo para pueda dar todo su potencial dentro de la cancha.



"No hay que apresurar a Carrascal, es joven y jugar en River no es fácil. La camiseta de River es pesada, no solo la 10. Tiene un entrenador que va a saber llevarlo de la mejor manera. Cuando existe una base importante y un equipo consolidado con jugadores de experiencia que ayudan a los más jóvenes como Ponzio y Maidana, los jugadores se sienten más cómodos. En algún momento se va a soltar y mostrar todo lo que sabe... Lo dejaría tranquilo, que juegue y que piense que tiene la 47, la 48, la 70...", finalizó.