¡A la firma! ¿De qué depende la llegada de Andrés Colorado a Brasil?

Andrés Colorado celebró el título con el Deportivo Cali en diciembre y casi desde ese momento empezó a vivir una de las novelas del mercado de fichajes que estaría, por fin, a punto de terminar.

El talentoso mediocampista, de 23 años, salió del equipo azucarero después de haber jugado allí, en calidad de cedido, por tres temporadas. Una vez ayudó abordar la décima estrella se esperaba un contrato a largo plazo, pero no ocurrió y el Cortuluá, equipo con el que tiene contrato vigente, decidió buscar otros rumbos.



Aunque Europa era la primera opción, concretamente Italia, después de la convocatoria a la Selección Colombia para el amistoso contra Honduras en el que anotó uno de los goles de la victoria 2-1, finalmente la alternativa se congeló cuando ya no entró en la lista para las Eliminatorias. Muy molesto estuvo su club actual pues esa baja acabó alargando las decisiones y reduciendo las posibilidades de una forma sustancial



La buena noticia es que el jugador finalmente parece ver la luz y está a punto de oficializar su llegada al fútbol de Brasil, exactamente al Sao Paulo, que está negociando los términos de su llegada.



El colombiano permanece actualmente entrenando en Tuluá mientras se decide su viaje para finiquitar el acuerdo y someterse a las pruebas médicas, pero todo parece indicar que ese será su destino.



Colorado tiene tres cartas a su favor: el prestigio de ser campeón tan joven, su estatura (1,89m) que ha sido una queja constante en un equipo que genera muy poco en el fútbol aéreo y la poca competencia interna que tendría, pues Sao Paulo solo tiene hoy en esa posición de mediocampista a Luan. Significa que sumaría minutos sin mayores dificultades pues es un jugador que no llega por capricho sino por necesidad.



El tema económico sí que es el problema: "en una grave crisis financiera, São Paulo ha evitado hacer grandes inversiones en el mercado del fútbol. La tendencia es que el club pruebe a Andrés Colorado en calidad de cedido con opción de compra. Ese fue el modelo que se usó para intentar contratar al defensa Willyan Rocha, del Portimonense, pero el negocio se enfrió luego de que el club portugués hiciera exigencias que no agradaron a la directiva paulista", explicó Esporte de Brasil.



Cedido es lo que Cortuluá no querría, pero aún queda una opción de compra obligatoria que podría destrabarlo todo. Lo más grueso de la negociación ya se avanzó y, literalmente, solo falta la firma. Colorado, entonces, está a punto de escribir el final feliz de su novela.