Andrés Colorado, a buscar revancha en Argentina: gris adiós a Brasil

Andrés Colorado llegó a Brasil lleno de ilusión, con el gran prestigio de haberse coronado campeón de la Liga Betplay con Deportivo Cali y haber anotado su primer gol con la Selección Colombia de mayores. Era una gran expectativa.

Y la realidad es que no pasó de ahí pues su salida al Sao Paulo de Brasil no fue, ni de lejos, lo que se esperaba. Con apenas 464 minutos y cortos episodios en 10 partidos, el mediocampista no logró convencer y su préstamo de un año finalizó sin que se hiciera uso de la opción de compra.



Por eso Cortuluá, dueño de sus derechos deportivos, busca alguna alternativa en el exterior, pare repotenciar a un jugador en el que que tiene gran expectativa financiera.



El Deportivo Cali volvió a interesarse pero la decisión de los directivos tulueños (que ahora tienen como sede el municipio de Yumbo) no aceptaron pues esperan una venta tras los préstamos que ya se hicieron en el pasado.



La idea es mantenerlo fuera del país para cotizarlo y su destino sería CA Belgrano de Córdoba, equipo que acaba de ascender a la primera división del fútbol argentino. Habría acuerdo en todos los detalles y solo faltaría el anuncio formal del préstamo, que sería por un año y con una opción de compra inferior a los 2 millones de dólares.