Avanza investigación por muerte de Andrés Balanta en Argentina

La investigación por la muerte del centrocampista colombiano del Atlético Tucumán, Andrés Balanta, quien se desvaneció durante un entrenamiento este martes, avanza al tiempo que el fútbol argentino llora su pérdida.



Según se conoció este miércoles, el resultado preliminar de la autopsia practicada al futbolista de 22 años indicó que este murió "por cuestiones cardíacas".

"El señor Balanta habría muerto por cuestiones cardíacas, que serán confirmadas una vez que finalicen los estudios de anatomía patológica, según nos informó el médico que realizó la autopsia", dijo este miércoles Ignacio López Bustos, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, que investiga el caso.



Balanta, quien llegó en junio pasado al Atlético Tucumán, de la Primera División argentina, se desplomó este martes a los cinco minutos de haber iniciado un entrenamiento de pretemporada a las órdenes de Lucas Pusineri.



Pese a que se intentó la reanimación durante 40 minutos, el centrocampista llegó al hospital de San Miguel de Tucumán sin signos vitales y solo pudo certificarse su fallecimiento.



Según el diario local La Gaceta, el jugador había sufrido un desmayo similar en 2019, cuando jugaba en el Deportivo Cali, aunque, en aquel momento, los análisis no determinaron ningún tipo de anomalía. Desde que se supo la noticia, el fútbol argentino y, por supuesto, el colombiano se tiñeron de luto.



Sin duda, el mensaje más emotivo es el que este miércoles le dedicó uno de sus compañeros, el también centrocampista Joaquín Pereyra, quien compartió en sus redes sociales una carta dirigida a Balanta.



"Tuve el privilegio de poder compartir muchas cosas con vos y la suerte de conocerte, no es fácil encontrar personas como vos. Esta banda va a extrañar esa sonrisa, esa alegría de todos los días, la buena energía que transmitías. Te hiciste querer tanto amigo, todavía no lo creo", escribió en su cuenta de Instagram.



Pereyra agregó que iba a guardar "para siempre todas las concentraciones, las charlas, las risas que nunca faltaban" y que "por siempre" lo llevaría en su corazón. "Te quiero mucho amigo", concluyó la misiva.



El técnico también habló de la muerte del jugador, del que dijo "se cayó en la entrada en calor" durante la práctica del martes y que, aunque lo trasladaron "de urgencia", no pudieron hacer nada. "Muy triste, muy triste", añadió Pusineri.



El futbolista nacido el 18 de enero de 2000 llegó en junio de 2022 al Atlético Tucumán tras haber desarrollado su corta carrera profesional en Cali, su ciudad natal.



Atlético Tucumán, que terminó quinto en la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y duodécimo en la tabla anual, fue un gran animador de la última parte del torneo e incluso llegó a liderar a falta de pocas jornadas.



El equipo había comenzado la pretemporada este lunes, según informó el club en su web, para afrontar el "año exigente" de competencia en la Liga Profesional de Fútbol, la Copa de la Liga y la Copa Argentina.



EFE