Una buena vida: futbolista colombiano se quiere retirar en México

El colombiano Andrés Andrade, centrocampista del Atlas, afirmó este martes que le gustaría convertirse en referente del equipo y concluir su carrera en México, país al que llegó en 2013.

"El fútbol mexicano cambió radicalmente mi vida, es un fútbol diferente y me ha beneficiado en todos los ámbitos. Si me puedo quedar hasta que me pueda retirar, me voy a quedar, me encanta México he vivido cosas buenas y mi familia esta cómoda aquí", dijo el jugador en conferencia de prensa. Andrade, quien ha militado en América, Chiapas y León; aseveró que es en Atlas en el equipo que quiere dejar una huella y contribuir a conquistar el título de liga con el cuadro rojinegro, que no logra hace 68 años.



Tras un año de fichar con Atlas y una fractura en el pie que lo tuvo fuera de las canchas por varios meses, 'el Rifle' aseguró que este torneo ha retomado su nivel futbolístico y se siente "en deuda" con la afición. "Este es el torneo que recién estoy volviendo a tomar mi nivel, me siento cómodo como antes y puedo dar muchísimas cosas, esperemos que los resultados nos acompañen porque es lo fundamental tanto para nosotros como para la hinchada del Atlas", expresó.



Andrade ha sido titular en dos de los cuatro partidos del Atlas en el torneo Apertura 2019, en el que insiste en ser protagonista. "Llegué con la intención de volverme referente en el equipo, de tratar de conseguir lo que todo el mundo anhela que es un título, y viendo estas cosas aún estoy en deuda", añadió. Atlas va en la quinta posición del Apertura con 9 puntos de 13 posibles con tres partidos ganados y una derrota. Andrade afirmó que la solidaridad y el trabajo en conjunto ha ayudado al equipo a mantener los buenos resultados, aunque saben que el torneo apenas inicia y aún deben corregir errores.



"Hemos tenido un buen inicio pero apenas está empezando el torneo, tenemos todavía que corregir muchos errores para poder alcanzar lo que queremos, ahorita estamos pensando en Cruz Azul que va a ser un rival muy difícil y tenemos que aprovechar la localía". Atlas recibirá a Cruz Azul el próximo viernes en el inicio de la quinta jornada del Apertura.