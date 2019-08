Remates, llegadas y más de James: el análisis en el debut con el Real

James Rodríguez volvió a jugar con la camiseta del Real Madrid y estuvo 56 minutos en el once de Zinedine Zidane. El futbolista colombiano empezó como titular y tuvo un buen juego, fue ofensivo y llegó con opciones, pero no las logró concretar.



En el primer tiempo, el cafetero tuvo cuatro llegadas importantes por todos los medios (remates y de cabeza), pero no fue eficiente en el último toque, aunque el balón pasó cerca.

Minuto 19 y James tuvo su primera opción. El esférico se jugó atrás y llegó el colombiano para rematar desde afuera, pero el esférico pasó cerca del pórtico rival.



Al 25, el cafetero tuvo un tiro libre que pasó por encima del arco rival y no tuvo gran peligro para abrir el marcador del club que comanda Ronaldo desde la dirigencia.



Al minuto 33 llegó otra nueva oportunidad para el colombiano, que remató desde afuera del arco con zurda, pero el balón siguió por la línea final y no se concretó la llegada. Tres minutos después, tuvo un nuevo disparo, pero finalmente el esférico salió de la cancha.

El resultado de los primeros 45 minutos de James Rodríguez en su regreso al Real Madrid. Toques y mapa de calor que demuestra la actividad del colombiano. Reviva aquí las acciones más importantes: https://t.co/2kVxCX8TzQ pic.twitter.com/XXZdvaYkjM — Futbolred.com (@futbolred) August 24, 2019

El juego del futbolista fue bueno, estuvo atento en la mitad del campo y fue seguro en sus pases. Falló en cinco ocasiones que no generaron peligro para el pórtico de Courtois.



El primer tiempo fue soñado, pero los últimos 11 minutos que jugó en el segundo tiempo no tuvo gran protagonismo y tocó poco el balón. Ahora, busca tener más minutos y poder estar en el siguiente partido contra Villarreal.