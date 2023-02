Cifras lo prueban: Falcao lleva casi un año relegado en Rayo, ¿se irá?

No es nuevo. Y eso es lo más preocupante: de manera sistemática se ha ido aislando a Radamel Falcao García en Rayo Vallecano al punto de convertirlo no en segunda sino en tercera opción.

Se sabía que la llegada de Raúl De Tomás en septiembre pasado iba a desplazar al colombiano. Pero la realidad es que antes de que se recuperara en el pasado mes de enero 2023 y pudiera estar disponible, ya había una decisión clara de Andoni Iraola de ir restándole minutos en cancha.



Los números no mienten: en toda la temporada 2022/2023, 'El Tigre' solo jugó una vez los 90 minutos, dos veces superó la barrera de los 70 y después se volvió jugador de un solo tiempo.



Pero este arranque del 2023 realmente es preocupante porque ya ni cuenta: una vez jugó 23 minutos pero luego le dieron máximo 15 minutos y en dos juegos solo un minuto en cancha. ¿Es justo para un jugador que está sano, disponible y tiene la experiencia que a otros les falta para ayudar al equipo? Gran pregunta para el DT.

Falcao: minutos temporada 2022/2023 Foto: Sofascore para Futbolred

No sobra mencionar que si bien sufrió problemas físicos recurrentes en su primer año, en este solo se reportó lesionado una vez, contra Sevilla, y luego siete veces no fue convocado y tres más no salió del banquillo.



Si están mandando un mensaje, no hay que ser tan brillante para entender: para un delantero de 37 años, que además sueña con volver a un Mundial, lo último que se puede esperar es una oportunidad donde evidentemente ya no la tendrá. Nuevos aires parecen ser el destino del samario. El que lo quiera valorar, ¡que hable ahora!