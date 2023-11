Alisson Becker se rinde a gol de Díaz: 'dice mucho sobre su carácter'

Luis Díaz ha conmovido al mundo. Su mensaje, en el gol del empate 1-1 entre Luton Town y Liverpool, se ha escuchado en cada rincón y la solidaridad con él y su familia es total.



Hace nueve días su padre fue secuestrado por el ELN y, aunque ese grupo ha dicho que lo entregará a la brevedad posible, sigue pasando el tiempo sin que se tenga noticias de don Luis Manuel. Y en el proceso, el futbolista se ausentó dos partidos pero regresó este domingo y con un gol salvador para el 1-1 final.



Aunque no se festejó mucho, no hubo tiempo pues ocurrió a los 90+5, los abrazos al final del juego dejaron clara la admiración que sienten por el colombiano.



"Dice mucho sobre su carácter y su fuerza interior", dijo el arquero Alisson Becker. "No puedo imaginar por lo que está pasando".



Díaz exhibió una dedicatoria que conmovió a todos: 'Libertad para papá'. "Lo apoyamos y sentimos su dolor, pero para él es un nivel diferente. El fútbol puede brindar alegría a alguien que está pasando apuros. El fútbol le brinda alegría a Luis en este momento", dijo el brasileño.



"Marcó un gol fantástico para nosotros, lo cual fue realmente importante. Cuando estás en el campo, te concentras en el trabajo. Él lo hizo por nosotros", concluyó.