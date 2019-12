Las 7 expulsiones de Morelos en Rangers: ¡denle valeriana por favor!

Alfredo Morelos es tan famoso por su poder goleador como por su explosivo carácter, que en tres años con la camiseta de Rangers ya le ha costado siete expulsiones. ¡Siete!

El hijo de Cereté ha marcado 78 goles para el equipo de Glasgow, siendo en referente del ataque del club, que justamente por esa virtud en la definición ha sabido tenerlo paciencia al jugador y su tendencia a salirse del partido ante cualquier provocación.



¿Hasta cuándo lo consentirán? Esa es la cuestión. El DT, Steven Gerrard, ha ido pasando de las decisiones radicales y los regaños públicos, a una estrategia más de apoyo velado y de querer encaminarlo.



En esta última expulsión, en el valioso triunfo 1-2 contra Celtic en el derbi escocés, el jefe declaró: "No tenemos quejas sobre las decisiones del árbitro. Lo aceptamos. Pero sí debo decir que no mostró una tarjeta roja en contra de Christopher Jullien por una falta contra Alfredo", dijo inicialmente.



Lo apoya, pero entiende que Morelos tiene algo de culpa: "Tengo tiempo para 'resetear' al muchacho. durante todo el partido nos dio una mano. Hace cosas increíbles pero creo que sus emociones lo vencieron al final del juego", añadió el entrenador."



Gerrard y los directivos de Rangers creen que los 23 años de Morelos lo llevan a reaccionar sin pensar. Pero ya son 7 tarjetas rojas y el asunto no parece divertido. Una curiosidad: contra Aberdeen se enciende: suma tres expulsiones.





Aquí resumimos los errores del ariete:



​Mayo 5 de 2018. A los 12 minutos, por la Liga de Escocia, dejó a su equipo con 10. Rangers igualó 1-1.



Agosto 30 de 2018. Por la Europa League visitaba a UFA de Rusia y vio la segunda tarjeta amarilla, a los 37 minutos, por protestar. Rangers empató 1-1.



Diciembre 5 de 2018. Por la Liga de Esocia, en la derrota de Rangers por 0-1, de nuevo contra Aberdeen, vio la segunda tarjeta amarilla a los 64 minutos.



​Febrero 6 de 2019. Aberdeen cayó en casa por 2-4 frente a Rangers en una día de inspiración de Morelos, quien anotó a los 20 y los 38 minutos. Pero vio la roja directa a los 57.



Marzo 31 de 2019. Clásico del fútbol escocés contra Celtic, que ganaron estos últimos por 2-1. Fue el día más costoso para él, pues por un codazo vio la roja a los 31 minutos, pero después la comisión de la Liga de Escocia lo sancionó 4 fechas por provocar a los aficionados y hubo una multa interna en su club.





Diciembre 15 de 2019. En el triunfo 0-2 de Rangers contra Motherwell, marcó el gol del triunfo 2-0 a los 69 minutos pero a los 71 vio la segunda tarjeta amarilla.



Diciembre 29 de 2019. Tras una fecha de sanción volvió con gol contra Kilmarnock y era la apuesta principal para el derbi contra Celtic, que acabó ganando Rangers 1-2 en la cancha de su rival, por primera vez en 9 años. Pero Morelos vio una amarilla por una falta a los 85 y a los 96, por fingir una falta en el área, vio la segunda amarilla.