¿Alfredo Morelos, un llamado de atención? Se viene reunión con DT

Parece que Rangers de Escocia juega mejor sin Alfredo Morelos que con el atacante en cancha. Cuando el cordobés ingresa, se nota el mal comportamiento del delantero, y no fluye mucho su protagonismo en el terreno de juego. Superado por el atacante, Antonio Colak que metió dos goles en la victoria de los dirigidos por Giovanni van Bronckhorst demuestra cada vez más que Morelos no es el intocable en la nómina de los escoceses.

Que Alfredo Morelos reciba tarjetas rojas no es para nada nuevo. De hecho, ya se estaba tardando en que lo echaran por su vehemencia en el terreno de juego. Ante Hibernian, ingresó a los 63 minutos y a los 75’ fue expulsado. Una acción torpe que derribó en incesantes críticas de todo el mundo. Uno de ellos, fue Graeme Souness que explotó contra el colombiano.



En conversación con TalkSport, el escocés dijo, “¿qué tiene en la cabeza? Si haces eso, serás expulsado. Llega un punto en el que necesitas reducir tus pérdidas con un jugador así, en mi opinión”.



Pidió su venta, y comentó, “creo que es un hecho que no puedes confiar en él. No puedes confiar en él en los grandes juegos. Él mete goles, pero si a los Rangers les ofrecen dinero por él, lo aceptaría. No ha aprendido la lección, así que creo que los Rangers deberían buscar sacar provecho, ya que no ganarás los partidos importantes con 10 hombres. La realidad es que, si te expulsan ocho veces, eso sugiere no estás aprendiendo”.



Los Rangers vencieron al Ross County por un marcador de 4-0 sin Alfredo Morelos que pagó la fecha de suspensión. Su actitud y su mal comportamiento también generó su no convocatoria en el partido ante el PSV Eindhoven de la fase previa de la Champions League. Morelos podría ser una carta importante llena de goles para enfrentar al Ajax, Liverpool y Napoli, un grupo más que complejo.



Pese a su comportamiento, Giovanni van Bronckhorst se ha mantenido tranquilo y quiere recuperarlo. En rueda de prensa, habló sobre el plan que tiene con el cordobés, “Alfredo no estará el sábado en la plantilla y luego me sentaré con él la próxima semana para hablar, queremos que vuelva el Morelos que todos conocemos”.



Después del sorteo de la Liga de Campeones que emparejó a Rangers con el Liverpool, Ajax y Napoli, Giovanni van Bronckhorst mantuvo, “Morelos se clasificó para la Liga de Campeones también, creo que él también está orgulloso de ver a sus compañeros y a su club clasificarse para la mayor competición del mundo”.