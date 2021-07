¡Explotó Gerrard! Aseguró estar ‘aburrido’ del tema Alfredo Morelos

Se mueve el mercado de fichajes en territorio europeos y los colombianos aparecen como grandes protagonistas. Un ejemplo de ello es Alfredo Morelos, delantero que tendría todo listo para salir de Escocia.



El delantero del Rangers ha tenido temporadas fantásticas y su deseo es afrontar nuevos retos, lejos de Glasgow, pero hasta ahora no ha podido concretar opción alguna.

Hace varios días, la prensa portuguesa habló de un supuesto cortocircuito entre jugador y club justamente por no lograrse acuerdo alguno. Recordemos que desde el Porto lo siguen de cerca, pero la suma de 15 millones de euros la consideran elevada.



Con un futuro completamente incierto, la prensa británica no pierde oportunidad de preguntarle a Steven Gerrard, entrenador del Rangers, por la decisión final respecto al delantero.



En diálogo con ‘Sky Sports’, la leyenda del Liverpool aseveró estar cansado del tema Morelos y dejó clara su posición.



“Me hacen esta pregunta en cada entrevista y lees más sobre Alfredo en términos de con quién está vinculado o a dónde irá, en lugar de hablar de lo que hace con una pelota. Se está volviendo un poco aburrida esa pregunta. En mi opinión, queremos su mejor versión, eso es todo lo que pedimos”, expresó.



Así mismo fue sincero al decir que no sabe cuál será su futuro, pero es un detalle que “no me preocupa”. Por lo pronto, “él debe regresar en algún momento, no estamos seguros de cuándo, pero esperamos que llegue cuando esté listo”.



Vale aclarar que el ‘Búfalo’ se encuentra de vacaciones, después de su participación con la Selección Colombia en Copa América 2021. Por su parte, Rangers jugará este domingo, en partido de pretemporada, con el Real Madrid de Carlo Ancelotti.