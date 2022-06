Alfredo Morelos, en lista de salida del Rangers: hay ofertas de España

Alfredo Morelos viene cumpliendo grandes campañas con el Rangers de Escocia. Pese a no estar en la final de la Europa League, no se discute todo su aporte, no solo en el plano continental, sino en la liga local. Ahora, con la temporada finalizada, empiezan los rumores sobre posibles salidas del cuadro escoces.

Su papel en las temporadas recientes ha llamado la atención de varios clubes del continente, que buscan y ven al colombiano como una opción, de cara a lo que será una nueva temporada. El mercado de fichajes ya está abierto y los rumores empiezan a sonar.



De acuerdo a información de Gonzalo Tortosa, periodista de El Chiringuito, Sevilla se ha interesado por el colombiano, llegando a hacer una oferta formal para su fichaje “el conjunto sevillista ha hecho una oferta de 8 millones de euros. Al delantero del Rangers le gusta la opción de recalar en el Sánchez Pizjuán”.



De acuerdo a Transfermarket, el toro de Cereté tiene contrato con Rangers hasta el 2023, por lo que la reducción en la propuesta sería por esto. Además, de estar valorado en los 13 millones de euros.