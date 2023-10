Alfredo Morelos protagonizó trifulca en duelo entre Santos y Vasco

Durante el domingo pasado, Santos se enfrentó a Vasco da Gama por la fecha 25 del Brasileirao. El cuadro brasileño no pasa por su mejor momento, pero ante eso sacaron un gran resultado y golearon a su rival por 4-1 para escapar del descenso.



En Santos, no vio minutos el colombiano Alfredo Morelos, pero de igual manera fue protagonista de una pelea que se desató por un gesto que hizo el venezolano Yeferson Soteldo.



Y es que pasado el minuto 60, el volante se paró encima del balón, un gesto que no gustó en Vasco y sobre todo a Jair Rodríguez Júnior que en la siguiente jugada tumbó al venezolano con dureza.

Ante esto, Morelos saltó de una del banco de suplentes para increpar al jugador de Vasco y también se encaró con Lucas Piton. La acción dejó expulsados a Lucas Lima y Rodrigo Fernández para Santos y Gary Medel en Vasco.



Vale señalar que Morelos no ha ganado mucho protagonismo en Santos y pese al 4-1, el técnico Marcelo Fernandes no mandó a la cancha al colombiano que solo ha disputado 13 minutos desde su llegada al club.