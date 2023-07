Alfredo Morelos reveló dónde le gustaría jugar la próxima temporada

Alfredo Morelos salió del Rangers y desde ese momento, su futuro es una incógnita. El delantero, considerado como leyenda del equipo de Glasgow y del fútbol de Escocia, es libre de negociar con cualquier club, no obstante, se desconoce su paradero.



Este jueves, el futbolista cordobés de 27 años reveló que quiere permanecer en el fútbol de élite de Europa y que espera que se le presente una buena oportunidad. Además, indicó cuál es el mejor recuerdo que tiene de su excelente paso por el Rangers.

“Dejé en claro que quiero quedarme en Europa y jugar fútbol allí. Actualmente estamos trabajando para que eso suceda. Todavía no tengo nada y no hay nada cercano, pero espero que surja algo interesante. Estoy tranquilo y relajado sobre la situación. He podido pasar mucho tiempo con mi familia para variar”, dijo en diálogo con El Meridiano.



“Quiero jugar en una buena liga europea que mi familia pueda disfrutar. Espero con ansias la nueva temporada, tal como lo hice cada temporada cuando estaba en los Rangers. Tuve grandes años allí y estoy orgulloso de cómo me fue. Mi recuerdo favorito fue ganar la Premiership, pero estaba satisfecho con cómo lo hice en cada temporada. Ahora solo es cuestión de esperar una nueva oportunidad en otro lugar”, concluyó el futbolista, que se encuentra en el país mientras define a dónde irá..