DT de Rangers enamorado de Alfredo Morelos: impresionantes elogios

Qué bueno es anotar dos goles de buena factura para enmudecer a un estadio rival, pero no solo a la hinchada local, sino a los que se acercaron desde Glasgow a Edimburgo. Alfredo Morelos anotó un doblete, de cabeza y otro cruzando su remate para ganarse nuevamente el amor de su hinchada que lo corearon al ritmo de, "Alfredo Morelos, Alfredo Morelos", aunque se ganó el repudio de un exjugador del Rangers que lo criticó por sus gestos.



Cuando anotó el primer tanto, Morelos se dirigió a las gradas donde se habían acumulado hinchas azules apoyando al Rangers de Glasgow y les hizo señas callando a los aficionados por las semanas duras que vivió con críticas. Le dijeron que no era un jugador de primera división y respondió con doblete, pero ni haberlos marcado le sumaron buenos comentarios.

Alfredo Morelos tuvo que aguantar el odio de un exjugador del Rangers como lo es Neil McCann quien lo tildó de idiota por las reacciones que tuvo con su propia hinchada. Fue el turno de Michael Beale para tomar los micrófonos y hablar acerca de las acciones en las que se vio envuelto Alfredo. En primera instancia, su entrenador tocó la polémica de las celebraciones y lo referenció como una situación normal que no se puede evitar por la euforia.



Cuando un jugador anota un gol, habitualmente celebra haber convertido un tanto, y esa no fue la excepción con Alfredo Morelos que respondió de manera airada por la situación que ha estado viviendo en Escocia. Michael Beale manifestó, "si vamos a decir que los jugadores no pueden celebrar goles, también detenemos el juego. Hay que celebrar un gol, si no lo hace la gente diría que está de mal humor y quiere irse. Quiero que nuestros jugadores celebren, quiero que jueguen con pasión. Él estaba a unos veinte metros de la cancha. Probablemente deberíamos estar hablando del abuso que se les da a los jugadores en el otro sentido en lugar de celebrarlo”.



Además del tema de las celebraciones, Michael Beale también destacó la cuota goleadora de Alfredo Morelos en esta etapa con el Rangers, y hasta enloqueció en elogios para el colombiano. "Dos en Kilmarnock y dos en Hearts. Estoy en la luna con Alfredo en este momento". Así calla críticas poco a poco Morelos que volvió a recibir la confianza que perdió con Giovanni van Bronckhorst.