Morelos, presentado en Santos: ‘Haré lo posible para ayudar al club’

Alfredo Morelos ya viste la camiseta de Santos. El colombiano llegó en este mercado en condición de agente libre a un club histórico que no pasa por su mejor momento.



Y es que el equipo se encuentra en puestos de descenso con 21 puntos y este jueves ante Cruzeiro deberá ganar para salir de la zona roja. En ese partido, el colombiano podría hacer su debut y es por ello que habló de la situación del club entre otros temas.



“Santos es muy grande y no puede caer. Mis compañeros y yo sabemos que tenemos que ganar. Son 16 partidos que tenemos que jugar a muerte. Tienes que sentir esta camiseta. Tiene mucho peso y eso vale mucho. Estoy muy feliz de estar en Santos. Esta institución es muy grande. Tengo muchas expectativas, muchas ganas de hacerlo todo muy bien”, comentó el de Cereté.

Por su parte, se refirió a su estado físico: “Me siento mejor. Sabemos que es un grupo que viene trabajando desde hace mucho tiempo. Obviamente haré todo lo posible para ayudar al club. La idea era llegar hasta aquí y estar lo más preparado posible. Estoy entrenando lo máximo posible para estar en el próximo partido”.



Además, habló del rol que tendrá en Santos: “El grupo me recibió de la mejor manera. Sabemos que es una competición muy difícil. Tenemos muy buenos compañeros. Conozco la situación en la que se encuentra el club. Puedo jugar de delantero centro e incluso de segundo delantero. Tengo la ambición de ayudar al Santos a salir de esta situación. Tenemos grandes jugadores, como Mendoza. Puedo jugar por los lados y obviamente hacer lo mejor que puedo para que el equipo gane”.



De igual manera, se refirió a lo que fue su último año con Rangers: “Obviamente no jugué mucho porque tuve una lesión muy complicada, pero marqué 12 goles. Evidentemente no jugué casi todos los partidos como titular. Trabajemos para sacar a Santos de esta situación que está pasando. La decisión de venir al Santos fue importante para mi carrera. Llevaba seis temporadas en Europa. La liga brasileña es muy importante y me ayudará a crecer futbolísticamente. Firmé un contrato por dos años y espero hacer las cosas muy bien aquí”.



Finalmente, habló sobre la posibilidad de volver a Selección: “Haré todo lo que pueda para rendir bien en los entrenamientos y en los partidos. Tengo que hacer las cosas bien, marcar muchos goles. Si hago las cosas bien, obviamente me pueden convocar ahora que comenzaron las Eliminatorias”.