El 'gordo' Alfredo Morelos tiene un plan: ¿por qué lo ayudaría Borré?

Alfredo Morelos vive de batalla en batalla en Escocia: unas veces contra su propio carácter, otras contra los críticos (que parecen multiplicarse), algunas más contra sus entrenadores, no pocas contra la idiotez del racismo... y así. Ya debe estar agotado.

Ahora mismo enfrenta una nueva lucha, la del sobrepeso. El diario Daily Record decía recientemente: "El estado físico de Alfredo Morelos ha sido un tema de conversación desde el comienzo de la campaña de la liga, y está de vuelta en el centro de atención después de su actuación en el derbi contra el Celtic. Al comienzo de la temporada, Gio van Bronckhorst exigió más del líder, mientras que Greg Taylor es la última persona que tiene mucho que decir sobre el colombiano".



Por todo eso lleva un buen tiempo buscando una salida que no sería la que él esperaba, en una de las cinco grandes ligas europeas y con el rótulo de goleador. Su destino podría ser muy distinto y tendría relación con su compatriota Rafael Santos Borré.



La historia es sencilla: Morelos es garantía de gol, tiene la edad (26 años) para recalar en una liga competitiva y su valor, para bien o para mal por esos líos en los que suele meterse, es accesible.

Según el Daily Record, Tigres se ha fijado en el cordobés como alternativa para el delantero del Eintracht Frankfurt, club que ya rechazó una primera oferta.



Morelos estaría tazado en esos 10 millones de dólares que rechazaron los alemanes y, a pesar de no haber tenido buena experiencia con su anterior entrenador, ahora con Michael Beale ya suma cinco goles y ha dado dos asistencias, con lo cual está recuperando confianza.

​Si no llega Borré, Morelos estaría feliz de dejar de batallar, acercarse a su país y, de paso, ponerse de nuevo en el radar de la Selección Colombia.