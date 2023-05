La etapa de Morelos en Escocia llega a su fin: Rangers no lo renovará

Alfredo Morelos cambiará de liga para la próxima temporada luego de confirmarse su salida del Rangers de Escocia, equipo en el que fue figura y ganó el corazón de su afición. Este viernes, Michael Beale confirmó que el la dirigencia no extendió una propuesta de renovación, por ende, tendría el pase en su poder y podría comenzar a definir su futuro.



En rueda de prensa previo al duelo ante Aberdeen, que se jugará el próximo domingo en el Ibrox Stadium, el entrenador hizo referencia al delantero colombiano, al igual que a Ryan Kent, quiénes no continuarán para la siguiente temporada, no obstante, cuentan para él para el tramo definitivo.





“Han sido dos jugadores fantásticos para el club. No hemos presentado una oferta de contrato, ambos han tenido la libertad de hablar con otros clubes desde hace un tiempo. Pero en términos de los próximos cinco juegos, son jugadores de los Rangers y seguirán siéndolo hasta que se anuncie algo oficialmente”, afirmó Beale sobre los dos delanteros.



De esta manera, Morelos, de 26 años, pone su fin a su historia en el histórico club escocés. Desde su llegada en enero de 2017, anotó 120 goles en 267 partidos disputados, y levantó dos trofeos: un título de liga en la temporada 20/21 y la Copa de Escocia en 2022.