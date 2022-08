¿Alfredo Morelos de regreso a Latinoamérica? Este gigante lo quiere

En Rangers de Glasgow están divididos con el futuro de Alfredo Morelos. Seguramente el club quiere quedarse con el delantero colombiano, pero también hay otras versiones. Hay quienes dicen que le vendría bien la venta para que el conjunto escocés le saque un provecho económico al cordobés, y otros que sí mantienen que es un jugador fundamental y no debe irse.

Un referente que fue más allá fue el italiano Marco Negri. El delantero dijo que sería un error que Alfredo Morelos abandone el Rangers de Glasgow, pues la vida en la ciudad escocesa es muy buena, y son los mejores años en la carrera de un jugador que experimente lo que es el Rangers. Mantuvo que Morelos recordará siempre su trayectoria en territorio escocés como uno de los mejores en su carrera deportiva.



Sin embargo, el mismo Alfredo Morelos ha dicho en entrevista con Win SPorts que está cómodo, “en Rangers marco una cantidad de goles muy importantes, se me han dado las cosas muy bien. He trabajado bien en Europa y eso se ha reflejado con frutos y goles con altas estadísticas”, y no es para menos, pues el cordobés se ha metido en los libros de historia de la Uefa Europa League siendo el tercer jugador con más goles en la competencia gracias a sus 32 conquistas.



Aunque entró en el segundo tiempo, Alfredo Morelos logró sumar minutos en la vuelta de la tercera fase previa de la Uefa Champions League ante Union Saint-Gilloise de Bélgica. El conjunto escocés logró remontar la serie y sumarse a otra instancia previa para pronto clasificar a la fase de grupos de la Liga de Campeones, otro aliciente para que siga en Escocia o en el fútbol europeo.



Por esto, y muchas razones, salir de Europa parece que no es la carta que quiere Alfredo Morelos y menos en una época en la que tiene que llegar con goles para impresionar a Néstor Lorenzo en este cambio de dirección técnica en la Selección Colombia. No obstante, Cruz Azul quiere dar la sorpresa en el mercado intentando fichar al colombiano.



Alfredo Morelos compartió equipo con Pedro Caixinha, entrenador portugués que ahora dirige a Talleres de Córdoba. El luso pidió el fichaje de Morelos en 2017 cuando jugaba en el Helsinki de Finlandia. Cuando Caixinha dirigió a Cruz Azul, buscó la manera de ficharlo. Ahora los cementeros quieren volver a la carga por el ‘Búfalo’, pero saben que no será fácil.



Recogiendo información de El Futbolero de México, mantienen lo siguiente, “ha vuelto a sonar en las redes el nombre del jugador colombiano Alfredo Morelos que juega en el Rangers de Escocia y fue dirigido por un viejo conocido de La Máquina, Pedro Caixinha, y el cafetalero acaba de marcar en su regreso en Escocia tras no jugar desde abril por una operación en el muslo, reviviendo la idea de que sigue habiendo interés como en 2019 por el jugador de 26 años”.



El principal problema en Cruz Azul es que el delantero Santiago Giménez abandonó las filas cementeras para firmar con el Feyenoord de los Países Bajos. Ahí es donde entra el colombiano como el objetivo de los celestes bajo la dirección técnica del uruguayo, Diego Aguirre.