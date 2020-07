¡Completamente reprochable! Morelos fue víctima de insultos racistas

Como si fuera un problema de nunca acabar, Alfredo Morelos volvió a ser víctima de comentarios racistas en Escocia. El pasado viernes, Rangers hizo una transmisión En Vivo en Instagram, pero un inadaptado ingresó para insultar al colombiano.

De inmediato, el club anunció en un comunicado que fue “informado de comentarios ofensivos en línea” y por ello tomará medidas legales contra el responsable. “Investigaremos a fondo tales asuntos”, cerró el documento.



Stewarts Robinson, director general del Rangers, expresó al respecto:“Este crimen de odio ahora es objeto de una investigación policial. Esto es inaceptable, no puede ser tolerado y debe ser condenado por todos en el fútbol escocés y la sociedad en general. Además, como club, apoyamos firmemente a nuestros jugadores que se han arrodillado antes de los juegos recientes”.



Y por último, el mensaje a los aficionados fue claro: “Esta es una postura firme contra el racismo. Trabajaremos incansablemente para proteger a nuestros jugadores todos los días y no toleraremos el abuso u odio que algunos han tenido que soportar en los últimos días. Para ser claros, si no puedes apoyar a nuestros jugadores, independientemente de sus antecedentes, no eres bienvenido en Ibrox. Rangers es un club para todos”.