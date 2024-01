Santos complica continuidad de Morelos: le bajarán el sueldo

El delantero colombiano Alfredo Morelos llegó del Rangers a Santos de Brasil y aunque el jugador tuvo una temporada discreta, las directivas lo tienen en los planes para ser parte del proyecto que le permita volver a primera división.

Pese a que aún tiene contrato con Santos hasta 2025 y los altos mandos lo quieren retener, el club no pasa por su mejor momento económico, siendo uno de los detonantes para que el futuro de Morelos se ponga en duda.



Marcelo Teixeira, presidente de Santos, aseguró que está negociando una reducción en el salario de Alfredo Morelos y no descarta una venta en caso de que no se acepten las condiciones.



“Hay negociación con posibilidad de reducción de salario y ser incorporado o negociado. Ambos frentes están abiertos. Entre ellos está Morelos. El salario es muy alto. Ya era alto para la Serie A. Llegó en una negociación gratuita, pero hoy es un costo mensual alto. Puede quedarse como puede ser negociado”, mencionó Teixeira en conferencia de prensa.



Por ahora, habrá que esperar si Morelos decide aceptar bajarse el sueldo para seguir en el Santos o si definitivamente prefiere irse a otro club en el mercado de pases.