¡Sorprendidos! En Rangers elogian el buen inglés de Alfredo Morelos

De la mano de Alfredo Morelos, Rangers acabó con una larga sequía y se consagró, con anticipación, como el campeón de la campaña 2020-2021 de la Liga de Escocia.

Justamente, luego de conseguir el título 55 de liga, Ross Wilson, director deportivo del Rangers, se refirió al 'espectáculo' que ha sido el delantero colombiano, después de que el club de Glasgow se quedara con el trofeo de la temporada, pues el ejecutivo aseguró que en el interior del cuadro azul, quedaron sorprendidos con el buen inglés del 'Búfalo de Cereté'.



"Se supone que ni siquiera puede hablar inglés, por lo que fue todo un espectáculo para la vista. No sé qué pasó con él. Ganar el título número 55 parece haberle dado facilidad para el inglés en el acto. ¡Increíble! Y no ha dejado de hablar desde entonces", dijo el dirigente en un diálogo con The Telegraph.



Futuro de Alfredo Morelos



En la misma charla con el medio, Ross Wilson se refirió sobre el futuro de las estrellas del título, afirmando que no es necesario que todos los protagonistas deban salir en el próximo mercado de fichajes.



"Tenemos que ser un club fuerte de intercambio de jugadores. Eso significa que tenemos que vender y comprar bien. No creo que sea inevitable que todos los jugadores que se desempeñan bien aquí tengan que salir", precisó.



Morelos conquistó Escocia con sus goles (10 tantos en la presente temporada) y es por eso que varios clubes se han mostrado interesados en contar con sus servicios. En la pasada ventana de transferencias, equipos de Inglaterra y Francia entraron en la puja por fichar al delantero de 24 años.