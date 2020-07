Alfredo Morelos: el nombre que retumba en las grandes ligas de Europa

Como goleador y figura. Así es reconocido Alfredo Morelos en Escocia, más precisamente en Glasgow, ciudad de su actual club, Rangers. Con 24 años, el 'Búfalo de Cereté', se entrena a la par con su equipo preparando la vuelta a competencias, mientras los rumores sobre su salida del club azul, se hacen cada vez más fuertes.

Los 29 goles que marcó Morelos en su última temporada han llamado la atención en varios clubes del viejo continente, pues semanas atrás, se viene hablando del posible interés que hay en España, Inglaterra, Italia, Francia y hasta en Catar, por contratarlo.



Pese a que no hay una oferta formal en la mesa de los dirigentes del Rangers por Morelos, el atacante cordobés no desconoce los rumores y sabe lo bueno que significaría ir a una mejor liga: "Me gusta mucho la liga de España, Inglaterra y Francia. Si se me da la linda oportunidad de ir, la tomaré de la mejor manera”, señaló el delantero en un diálogo con el Vbar de Caracol Radio.



Sin embargo, Morelos es consciente que solo son rumores y aseguró que por ahora, su presente está en Escocia: "Hay muchos rumores sobre mi futuro, pero ahorita estoy concentrado en Rangers", puntualizó.

Así las cosas, Morelos continua entrenándose de la mejor forma junto a sus compañeros en Glasgow, pero en Europa los ojos siguen puestos en él. El último equipo interesado es el Lille, club que estaría dispuesto a desembolsar cerca de 16 millones de euros, tal y como lo informó el 'Daily Mail'.

Leicester City, Lazio, Atlético de Madrid, son algunos de los equipos que en los últimos meses mostraron algún tipo de interés por el colombiano, que pese a no tener alguna oferta concreta, desea dar el salto a una de las grandes ligas de Europa.



Morelos es uno de los futbolistas colombianos que mejor proyección tiene para el futuro, y seguramente, el delantero dará el gran paso que tanto anhela, pues su nombre sigue retumbando en las grandes ligas de Europa.