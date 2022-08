‘¿Qué tiene Alfredo Morelos en la cabeza?’ Referente escocés estalló

Así son los ídolos, y a todos en el fútbol les ha pasado. Los estragos de una expulsión se vieron en Escocia con un Alfredo Morelos que ha estado en el ojo del huracán durante este mercado de fichajes. Algunos quieren que se quede, otros desean un cambio de aires para el ‘Búfalo’, pero todo parece indicar que seguirá en las filas del Rangers de Glasgow. Vale la pena acotar, que no es la primera vez que ve la roja ni que es criticado por ganársela.

Alfredo Morelos volvió al terreno de juego, y de qué manera anotando un tanto en el primer partido después de su regreso por la dura lesión que lo privó desde abril de lo que restaba de la temporada, incluyendo la final de la Uefa Europa League, y los primeros partidos de la Scottish Premier League en esta nueva edición del certamen. Sin embargo, Morelos no ha vuelto a aprovechar los minutos que Giovanni van Bronckhorst le da.



La verdad es que Alfredo Morelos ha dejado de ser titular en el Rangers de Escocia y es ahora una carta para rematar en los segundos tiempos. Los escoceses tendrán que jugarse la vida en Eindhoven cuando visiten al PSV en la vuelta de los Play-off de la Champions League en una serie igualada a dos tantos. No obstante, en la liga local el semblante es distinto por la expulsión que se ganó ante el Hibernian.



En el fin de semana, Alfredo Morelos ingresó a los 62 minutos y 13 después, vio la tarjeta roja por una agresión a un rival. Con diez jugadores, Rangers tuvo que aguantar un empate a dos tantos. Graeme Souness, referente escocés que jugó en el club de Glasgow, y los dirigió siendo todavía futbolista del equipo, explotó contra el delantero colombiano.



Durante una entrevista con TalkSport, tiró un sablazo contra Alfredo Morelos. Inició preguntándose, “¿qué tiene en la cabeza? Si haces eso, serás expulsado. Llega un punto en el que necesitas reducir tus pérdidas con un jugador así, en mi opinión”. Tan duro fue Souness con Morelos que pidió que lo pongan en venta por este tipo de conductas que no es la primera vez que sucede con el cordobés.



No solo pidió su venta, sino que también dijo que no debería jugar este tipo de partidos, y que Rangers debería sacar un provecho económico, “creo que es un hecho que no puedes confiar en él. No puedes confiar en él en los grandes juegos. Él mete goles, pero si a los Rangers les ofrecen dinero por él, lo aceptaría. No ha aprendido la lección, así que creo que los Rangers deberían buscar sacar provecho, ya que no ganarás los partidos importantes con 10 hombres. La realidad es que, si te expulsan ocho veces, eso sugiere no estás aprendiendo”.



Graeme Souness no fue el único que analizó la expulsión de Alfredo Morelos. Kris Commons, exjugador del Celtic la comparó con la de Darwin Núñez, “Darwin Núñez fue expulsado por dar un cabezazo a un oponente en un partido contra el Crystal Palace en Anfield el pasado lunes por la noche. Cuando estaba viendo el partido en la televisión, estaba seguro de que sería el incidente más idiota que vi en un campo de fútbol en toda la semana. Pero Alfredo Morelos no se quedó atrás. Su tarjeta roja contra Hibs en Easter Road el sábado fue igualmente imperdonable dadas las circunstancias”, escribió en su columna de Daily Mail.