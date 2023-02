Ni marcando doblete convence Morelos: críticas por sus celebraciones

Al parecer no hay cómo salvar a Alfredo Morelos de las incesantes fuertes críticas que le llueven partido a partido, ni siquiera con una actuación destacada en la liga de Escocia cuando vencieron 0-3 al Hearts en Edimburgo. Su afición viajó de Glasgow para ver el deleite futbolístico que ofrecieron los azules con la necesidad de conseguir la victoria, pero para Morelos era un partido aparte.



A Alfredo Morelos le ha tocado aguantar varias críticas durante esta temporada, una en la que bajó su cuota goleadora en Escocia, y referentes de la institución mencionaron que no es un jugador de primera categoría. Así recibió una nueva actuación Morelos en la Scottish Premier League en donde arrancó de titular contra el Hearts marcando un doblete para certificar la victoria en Edimburgo.

Para Alfredo Morelos, los dos goles sirvieron para reivindicarse después de una semana complicada en la que, pese a ser titular partido a partido, no estaba anotando como se esperaba. Pusieron en duda su profesionalismo y le bajaron el dedo a la categoría en la que se encuentra jugando con Rangers de Glasgow. Pero, parece que ni siquiera haber marcado un doblete sirvió para salvarse de la explosión de malos comentarios, y al contrario, sus gestos provocativos a su propia afición lo complicaron con un referente de la institución de Glasgow como Neil McCann quien le recriminó sus celebraciones.



Fiel a su habitual celebración, Alfredo Morelos anotó un gol de cabeza y se barrió por el gramado hasta llegar cerca de los aficionados de Glasgow que acompañaron al equipo ene Edimburgo. Les señaló con un gesto provocativo callando a sus propios seguidores. Tal vez por la cantidad de críticas de su gente reaccionó como lo hizo y Neil McCann explotó tras ver esa actitud del cordobés.

En la noche escocesa, Alfredo Morelos se repuso con el doblete. Neil McCann descalificó sus gestos y mencionó para BBC, "ahí va de nuevo, el chico es un idiota. Es un idiota". Y continuó, "simplemente no entiendo, ha sido muy bueno, tiene su objetivo y creo que ha sido bueno esta noche, realmente bueno". McCann quedó asombrado con la reprochable actitud con sus seguidores y agregó, "simplemente no sé por qué está haciendo eso, solo está antagonizando a los fanáticos de Hearts y no hay necesidad en lanzarse por encima de las barreras, no hay necesidad”.



Aunque la afición del Rangers, contrario a descalificar los gestos de Alfredo Morelos, le demostraron su cariño en las gradas y gracias a sus dos goles, la euforia de los de Glasgow apareció con cánticos de, "Alfredo Morelos, Alfredo Morelos", y así repetidamente. Se ganó el odio de un referente de la institución, pero afortunadamente, por lo menos con su afición, se ganó el amor de ellos. Morelos encantó a unos disputando 76 minutos con dos goles, dos pases claves, 86% de efectividad en los pases y tres duelos ganados de cinco posibles.