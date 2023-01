Exjugador escocés estalló contra Alfredo Morelos: envió dardos al DT

Clásico de Escocia entre Rangers y Celtic que se juega a otro precio. El lunes 2 de enero, en el Ibrox Stadium, casa del club de Alfredo Morelos, se disputó una nueva edición de la vibrante rivalidad entre ambos. Alfredo Morelos arrancó de titular, disputó 80 minutos, pero no se destacó, al contrario, fue un juego para el olvido para el colombiano que fue cómplice en uno de los dos goles del Celtic en un pase atrás.



El partido finalmente acabó 2-2, y lejos de destacarse en el empate, las críticas a Alfredo Morelos no se hicieron esperar. El delantero de 26 años poco tuvo el balón en sus pies para crear una acción diferente y para marcar una anotación que hiciera ganar al Rangers. Sin embargo, el cordobés tiene la confianza plena de Michael Beale, estratega del club.

El empate a dos tantos entre Rangers y Celtic fue analizado por un exjugador de Escocia, quien pasó por Aberdeen y justamente con Celtic, pero fue muy crítico con Alfredo Morelos, tanto así que le pidió al director técnico, Michael Beale que no vuelva a meter al colombiano en próximos partidos. Morelos sigue en el ojo del huracán, su pobre estado físico está en evidencia.



Charlie Nicholas, exjugador de Escocia escribió en su columna en el diario Express el análisis del juego y cargó en contra del colombiano. Empezó así su relato, "creo que Beale debe deshacerse de Alfredo Morelos". Agregó posteriormente, "si bien Beale puede afirmar que es su forma natural, el delantero colombiano parecía fuera de forma en el campo de juego. Vimos al lateral izquierdo del Celtic, Greg Taylor tirado en la cubierta antes de que lo sacaran pareciendo llamarlo algo así como 'chico gordo'".



Lejos de encantar, a Alfredo Morelos se le vio 'cansado' en este inicio de año, pues Charlie Nicholas quedó sorprendido por el juego de Rangers que buscó con pelotazos jugar para el colombiano, y soltó un, no puede correr a la par de ellos. "Los compañeros saben que no puede correr. Es posible que haya tenido dos oportunidades de cabeza debido a un mal juego defensivo, pero nunca fue una amenaza con su movimiento. No podía creer que Beale no trajera a Antonio Colak”. Morelos deberá mejorar su estado físico para los próximos encuentros en la Scottish Premier League.