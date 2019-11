Alfaro pasa de la duda al elogio en Boca: 'Yo quiero a este Fabra'

El doblete que celebró este domingo Frank Fabra, en el triunfo 5-1 contra Arsenal, causó una gran impresión en sus compañeros, la afición y la crítica y, por supuesto, el entrenador Gustavo Alfaro.

El estratega dijo, tras el lucimiento del colombiano, que esperaba la versión que mostró en un partido impecable en marca y en ataque: "Yo lo cargaba y le mostraba videos de unos planchazos en los clásicos y le decía, yo quiero a este Fabra, no solo al que tira caños sino al que se tira a los pies también".



Alfaro había recibido críticas por no contar más frecuentemente con el zaguero, quien aprovechó el voto de confianza que recibió por fin contra Arsenal: "Le decía que la fatalidad le había privado de jugar un Mundial, porque se lesiona ya convocado para jugarlo y se perdió esa posibilidad, pero le dije que tenía desafíos internos en Boca y también en la nueva convocatoria a la Selección Le dije que nunca es tarde para empezar", contó Alfaro.



'Le pedí que juegue con lo que lo trajo a Boca y fíjate la expresión más automática, no fue abrazarse con los compañeros sino que fue a su rodilla. Es buena noticia para Boca que él esté bien", concluyó el DT.