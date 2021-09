Alexis Pérez sorprendió en Europa por su compañerismo: viral reacción

Alexis Pérez viene cumpliendo con una temporada sensacional con el Giresunspor de Turquía. Fue comprado en el mercado de fichajes que acaba de terminar y en menos de nada se volvió un indiscutible de la zaga central.



En cinco jornadas disputadas, el defensor colombiano ha sido titular siempre y así mismo ha sumado todos los minutos posibles en cancha. Palabras más, palabras menos es un imprescindible.



Justamente el pasado fin de semana fue tendencia en territorio turco y gran parte de Europa. Esta vez no fue por sus buen rendimiento sino por protagonizar una escena que se viralizó en redes sociales.



Giresunspor recibió el domingo al Koyanspor (0-0). Todo iba bien hasta que Hamidou Traoré se lesionó en el cuadro local y quedó tendido en el césped. Para sorpresa de muchos, la camilla jamás llegó, el volante no podía salir por sus propios medios y el tiempo apremiaba.



Así las cosas, Pérez tuvo que socorrer a su compañero. Junto al médico trataban de llevar a Traoré, pero este definitivamente no podía. El ex-Junior no tuvo más opción que subir lo a su espalda y ‘a tuta’ lo retiró del campo.



Los aplausos en el Çotanak Arena no se hicieron esperar... Vea todo acá: