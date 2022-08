¿Quiere irse? Al Rayyan se la pone difícil a James: cláusula es alta

Ya no son días sino horas y las soluciones se alejan cada vez más: James Rodríguez está más cerca de seguir en Catar que de volver a Europa, como anhela, pero en el mercado de fichajes todo puede pasar en el último minuto... sigue siendo fútbol.

Pues ahora la discusión pasa por las condiciones de salida del colombiano, el mejor pagado de la plantilla de Al-Rayyan, lo que facilitaría su negociación, aún después del plazo límite de este 31 de agosto, como jugador libre.



Es fácil: James estaría dispuesto a negociarlo todo con su equipo y salir sin ataduras a buscar club, cuando en la baraja siguen estando equipos como Lazio o Porto... Valencia ya no cuenta porque prefirió a Cavani.



Pero el tema no es tan sencillo: según el periodista Felipe Sierra, no podría salir por menos de 4 millones de euros, según le ha hecho saber Al-Rayyan a su agente, Jorge Mendes.







🚨 #AlRayyan se niega, por el momento, a dejar ir a James Rodríguez (31) rescindiendo, pues esperan venderlo por al menos 4M€. Hay varios interesados, pero ninguna oferta así 🇨🇴



👀 Jorge Mendes trabaja para que el colombiano quede libre antes del 1 de septiembre ⏳ pic.twitter.com/35pC9KwNZ2 — Pipe Sierra (@PSierraR) August 29, 2022

El tema es que si no hay confirmaciones antes del Primero de septiembre el destino será Doha, el Mundial de local pero desde la tribuna (en el mejor de los casos) y una amargura más para el zurdo, a quien los movimientos sencillamente no le resultan fáciles. En el fondo de todo, una Selección Colombia que le exige regularidad, competencia, esa que no tiene desde hace meses.