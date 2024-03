Miguel Borja tendría decidido su futuro: ¿Seguirá en River Plate?

Miguel Ángel Borja es uno de los futbolistas colombianos con mejor presente en lo que va de 2024. El atacante de River Plate lleva 10 goles en 11 partidos jugados en la Liga Argentina lo cual lo pone como líder de la tabla de goleo.



No obstante, pese a esto, Néstor Lorenzo sorprendió y no lo llamó a la última convocatoria de la Selección Colombia, una cuestión que encendió la polémica no solo en Colombia sino también en Argentina.



Pues bien, ocurrido lo de la Selección, el representante del colombiano, Juan Pablo Pachón habló con el medio ‘Radio Continental’ y allí se refirió sobre la posible continuidad del ariete en River Plate.

Pachón fue contundente y aseguró que está todo encaminado para que Borja renueve su contrato con River: "Borja está muy contento en River y todo es posible y puede suceder. Él está muy contento y su familia también, es todo muy positivo".



Y agregó que el delantero sabe en que equipo se encuentra y lo grande que es River: "River es el más grande de Sudamérica y estar en River tiene que ser un orgullo para cualquier jugador, y para Miguel lo es. A nivel deportivo no creo que exista mejor lugar que River en la actualidad".



Por otro lado, el agente del futbolista habló sobre lo ocurrido con Borja en 2023 donde no pudo brillar ya que Martín Demichelis depositó esa confianza que tiene en el colombiano, en otros jugadores: . "Salomón Rondón es un grandísimo jugador, y tener grandísimos jugadores como él, Beltrán, Borja... y al final solo juega uno, Miguel ahora tiene más minutos y más confianza".



Finalmente, Pachón habló sobre la no convocatoria de Borja a Colombia y dijo: "Históricamente, un goleador de River colombiano que está triunfando de la manera que lo está haciendo Miguel es un fijo en la Selección, pero son decisiones del entrenador. Ya llegará el momento de Miguel en la Selección de Colombia".