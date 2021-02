Tremenda agenda del fin de semana: así jugarán los colombianos

Desde ya los programamos con la importante agenda futbolera que se avecina, para un fin de semana con presencia colombiana en diferentes estadios del mundo. La programación inicia este viernes con acción en España y México, además de Argentina, donde inicia el campeonato.



Tome atenta nota y no olvide visitar nuestra parrilla de programación, donde encontrará más partidos y le contaremos dónde podrá verlos.

Viernes, 12 de febrero

​

3:00 pm | Celta de Vigo (Jeison Murillo) vs Elche (Johan Mojica / Helibelton Palacios)

Liga de España



7:30 pm | Central Córdoba vs Colón (Yéiler Goéz / Wilson Morelo)

Superliga de Argentina



8:30 pm | Puebla (Ómar Fernández) vs Juárez (Ayron del Valle)

Liga de México



10:06 pm | Tijuana (Cristian Rivera, Mauro Manotas, Fabián Castillo y Brayan Angulo) vs León (William Tesillo, Jaine Barreiro, Andrés Mosquera, Yairo Moreno)

Liga de México



10:30 pm | Mazatlán (Michael Rangel) vs San Luis (Jhon Duque)

Liga de México



Sábado, 13 de febrero



7:30 am | Nottingham Forest vs Bournemouth (Jefferson Lerma)

Segunda división de Inglaterra



8:00 am | Denizlispor (Hugo Rodallega) vs Genclerbirligi SK

Superliga Turca



8:00 am | Granada (Luis Suárez) vs Atlético de Madrid

Liga de España



9:30 am | Stuttgart vs Hertha Berlin (Jhon Córdoba)

Bundesliga



10:00 am | Rangers (Alfredo Morelos) vs Kilmarnock

Liga de Escocia



12:00 m | Nápoles (David Ospina) vs Juventus (Juan Guillermo Cuadrado)

Serie A



12:30 pm | Manchester City vs Tottenham (Dávinson Sánchez)

Premier League



2:45 pm | Spezia (Kevin Agudelo vs AC Milan

Serie A



2:45 pm | Oostende vs Genk (Jhon Janer Lucumí, Carlos Cuesta, Daniel Muñoz)

Liga de Bélgica



3:00 pm | Brighton (Steven Alzate) vs Aston Villa

Premier League



3:30 pm | Porto (Mateus Uribe / Luis Díaz) vs Boavista

Liga de Portugal





Domingo, 14 de febrero

​

8:00 am | Getafe (Juan Camilo Hernández) vs Real Sociedad

Liga de España



9:00 am | Cagliari vs Atalanta (Duván Zapata / Luis Muriel)

Serie A



11:00 am | Galatasaray (Falcao García) vs Kasimpasa

Superliga de Turquía



2:00 pm | Everton (Yerry Mina / James Rodríguez) vs Fulham

Premier League



2:00 pm | Flamengo vs Corinthians (Víctor Cantillo)

Brasileirao



3:00 pm | Villarreal (Carlos Bacca) vs Betis

Liga de España



5:30 pm | Boca Juniors (Frank Fabra, Jhorman Campuzano, Edwin Cardona, Sebastián Villa) vs Gimnasia (Harrinson Mancilla / Johan Carbonero).

Superliga Argentina



7:30 pm | Estudiantes vs River Plate (Jorge Carrascal, Rafael Santos Borré)

Superliga de Argentina