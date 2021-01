¡Agéndese con estos partidazos! Un fin de semana cargado de fútbol

Entre sábado y domingo se podrá disfrutar de interesantes duelos en las distintas ligas del mundo y lo más interesante es que cuenta con protagonismo de los jugadores colombianos, además de tener final de Copa Libertadores a bordo.



Desde FUTBOLRED lo programamos desde ya, así que tome atenta nota y subraye en su agenda futbolera los diferentes horarios. Los colombianos tendrán acción en Serie A, Premier League, Liga de España y Liga de México, entre otras ligas.

Sábado 30 de enero



7:30 am | Everton vs Newcastle - Premier League

(Yerry Mina y James Rodríguez, en Everton)

Transmite: ESPN



12:00 pm | Sampdoria vs Juventus - Serie A

(Juan Cuadrado, en Juventus)

Transmite: ESPN 2



3:00 pm | Palmeiras vs Santos

Final de Copa Libertadores

Transmite: ESPN



3:00 pm | Villarreal vs Real Sociedad - LaLiga

(Carlos Barra, en Villarreal)

Transmite: Directv 610



10:30 pm | Mazatlán vs Pachuca - Liga MX

(Óscar Murillo, Felipe Pardo y Santiago Mosquera, en Pachuca)





Domingo, 31 de enero



6:30 am | Spezia vs Udinese - Serie A

(Kevin Agudelo, en Spezia)

Transmite: ESPN 3



8:30 am | Feyenoord vs PSV - Erevidisie

(Luis Sinisterra, en Feyenoord)

Transmite: ESPN 3



9:00 am | Atalanta vs Lazio - Serie A

(Luis Muriel y Duván Zapata, en Atalanta)

Transmite: FOX SPORTS



12:00 pm | Nápoles vs Parma - Serie A

(David Ospina, en Nápoles)

Transmite: ESPN 3



12:30 pm | Granada vs Celta de Vigo - LaLiga

(Luis Suárez, en Granada. Jeison Murillo, en Celta)

Transmite: ESPN 2



1:00 pm | Pumas vs Atlas - Liga MX

(Camilo Vargas, en Atlas)



8:06 pm | Santos Laguna vs América - Liga MX

(Juan Otero, en Santos. Roger Martínez y Nicolás Benedetti, en América)



Si quedó con ganas de más, ya puede visitar la parrilla que contiene todos los partidos del fin de semana en FUTBOLRED. Se encontrará con otros buenos partidos, sin presencia de colombianos.

