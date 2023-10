Regresan las ligas top, hay clásicos y colombianos a bordo: agéndese

Entre el viernes 20 y el domingo 15 de octubre del 2023, las ligas más importantes del mundo regresan tras disputarse la fecha FIFA y sin duda, lo más destacado será la actividad de los colombianos y, además, en Colombia el protagonismo se lo toma el clásico capitalino entre Santa Fe y Millonarios. Además, el Pascual Guerrero tendrá la gran final de la Libertadores Femenina.

FUTBOLRED lo programa para todo el fin semana con los partidos más destacados que se jugarán y lo agenda con fecha y horario para ver lo partidos.

Viernes 20 de octubre



1:30 p.m. | Borussia Dortmund vs Werder Bremen (Rafael Santos Borré)

Bundesliga



2:00 p.m. | Osasuna (Johan Mojica) vs Granada

Liga de España



2:00 p.m. | Le Havre vs Lens (Deiver Machado)

Liga de Francia



4 :00 p.m. | Envigado vs Deportivo Cali

Liga BetPlay 2023-II



5:00 p.m. | Boca Juniors (Frank Fabra) vs Unión de Santa Fe

Copa de la Liga Profesional



6:00 p.m. | Jaguares vs Pasto

Liga BetPlay 2023-II



8:20 p.m. | La Equidad vs Águilas Doradas

Liga BetPlay 2023-II



Sábado 21 de octubre

6:30 a.m. | Liverpool (Luis Díaz) vs Everton

Premier League



8:30 a.m. | Wolsburgo vs Bayer Leverkusen (Gustavo Puerta)

Bundesliga



9:00 a.m. | Manchester City vs Brighton

Premier League



9 :00 a.m. | Newcastle United vs Crystal Palace (Jefferson Lerma)

Premier League



9 :00 a.m. Bournemouth (Luis Sinisterra) vs Wolves

Premier League



11 : 00 a.m. | Torino (Duván Zapata) vs Inter (Juan Cuadrado)

Serie A



11:30 a.m. | Chelsea vs Arsenal

Premier League



11:30 a.m. | Sevilla vs Real Madrid

Liga de España



3 :30 p.m. | Atlético Nacional vs Internacional

Tercer puesto Libertadores Femenina 2023



4:00 p.m. | Santa Fe vs Millonarios

Liga BetPlay 2023-II



4:30 p.m. | Sao Paulo (James Rodríguez) vs Gremio

Brasileirao



6:10 p.m. | Unión Magdalena vs Bucaramanga

Liga BetPlay 2023-II



6:30 p.m. | Palmeiras vs Corinthians

Final Libertadores Femenina 2023



8:20 p.m. |Junior vs Once Caldas

Liga BetPlay 2023-II



Domingo 22 de octubre

​

5:30 a.m. | Roma vs Monza

Serie A



8:00 a.m. | Bolonia (Jhon Lucumí) vs Forsinone

Serie A



10:30 a.m. | Aston Villa (Jhon Durán) vs West Ham

Premier League



11:00 a.m. | Atalanta (Luis Muriel) vs Genoa

Serie A



1:45 p.m. | Milan vs Juventus

Serie A



2:00 p.m. | Barcelona vs Athletic Club

Liga de España



4:00 p.m. | Boyacá Chicó vs Atlético Nacional

Liga BetPlay 2023-II



4:30 p.m. | Bragantino vs Fluminense (Jhon Arias)

Brasileirao



6:10 p.m. | Medellín vs Pereira

Liga BetPlay 2023-II



8:20 p.m. | Alianza Petrolera vs Tolima

Liga BetPlay 2023-II