Agéndese con los colombianos en este fin de semana: hay de todo

Entre el viernes 18 de agosto y el lunes 21, el fútbol europeo y sudamericano tendrá acción, donde sin duda las ligas del viejo continente son el gran plato fuerte, debido a que allí están grandes figuras del balompié colombiano.

FUTBOLRED lo programa para toda la semana con los futbolistas colombianos que jugarán y lo agenda con fecha y horario para ver lo partidos.

Sábado 19 de agosto

​

8:30 a.m. | Bayer Leverkusen (Gustavo Puerta) vs Leipzig

Bundesliga – ESPN 2

9:00 a.m. | Liverpool (Luis Díaz) vs Bournemouth

Premier League – Star+

11:30 a.m. | Tottenham (Davinson Sánchez) vs Manchester United

Premier League – ESPN

12:30 p.m. | Almería (Luis Javier Suárez) vs Real Madrid

Liga de España – Directv Sports

1:45 p.m. | Genoa vs Fiorentina (Yerry Mina)

Serie A – Star+

1:45 p.m. | Inter (Juan Guillermo Cuadrado) vs Monza

Serie A – Star+

2:00 p.m. | Sao Paulo (James Rodríguez) vs Botafogo

Liga de Brasil – Star+



2:30 p.m. | Osasuna (Johan Mojica) vs Athletic Club

Liga de España – ESPN 3



4:30 p.m. | Fluminense (Jhon Arias) vs América MG

Liga de Brasil – Star+



Domingo 20 de Agosto

​

8:00 a.m. | Aston Villa (Jhon Jader Durán) vs Everton

Premier League – ESPN

8:30 a.m. | Eintracht Frankfurt (Rafael Santos Borré) vs Darmstadt

Bundesliga - Star+

7:00 p.m. | Argentinos Juniors vs River Plate (Miguel Borja)

Liga Argentina - ESPN



11:30 a.m. | Sassuolo vs Atalanta (Duván Zapata y Luis Muriel)

Serie A – Star+



Lunes 21 de agosto

​

2:00 p.m. | Crystal Palace (Jefferson Lerma) vs Arsenal

Premier League - ESPN

2:30 p.m. Granada vs Rayo Vallecano (Falcao García)

Liga de España – ESPN 2