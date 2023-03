¿Cómo les irá? La agenda del fin de semana de los citados por Lorenzo

La Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo volverá a jugar en fecha FIFA y con los 25 futbolistas elegidos por el argentino, el seleccionado comenzará a partir de la próxima semana la concentración para la gira asiática que tendrá el 24 y 28 de marzo frente a Corea del Sur y Japón respectivamente.

Sin embargo, antes de iniciar la concentración del seleccionado, los futbolistas tendrán acción este fin de semana y esperan tener buenos rendimientos y no sufrir lesiones para llegar en óptimas condiciones a los trabajos con la tricolor.



De los destacados de la Selección Colombia para esta convocatoria, se destaca la actividad que podría tener James Rodríguez (Olympiacos), Falcao García (Rayo Vallecano) y Jhon Jader Durán (Aston Villa), quienes esperan tener minutos de juego para llegar con ritmo de competencia para los duelos internacionales.



De igual manera, la atención también se centrará en el fútbol argentino, debido a que Johan Carbonero es duda por una lesión que sufrió con Racing entre semana, por lo que se espera que el atacante pueda aparecer en el equipo de Fernando Gago.





Así jugarán este fin de semana los 25 futbolistas convocados por Néstor Lorenzo:





James Rodríguez: Volos vs Olympiacos, domingo 19 de marzo a las 10:30 a.m.



Radamel Falcao García: Rayo Vallecano vs Girona, sábado 18 de marzo a las 10:15 a.m.



Jhon Jader Durán y Jefferson Lerma: Aston Villa vs Bournemouth, sábado 18 de marzo a las 10:00 a.m.



Diego Valoyes: Talleres de Córdoba vs Banfield, domingo 19 de marzo, 7:30 p.m.



Jhon Arias: Fluminense vs Volta Redonda, sábado 18 de marzo, 2:00 p.m.



Johan Carbonero: Unión de Santa Fe vs Racing Club, viernes 17 de marzo, 7:00 p.m.



Rafael Santos Borré: Unión Berlín vs Eintracht Frankfurt, domingo 19 de marzo, 9:30 a.m.



Juan Fernando Quintero: Junior vs Santa Fe, sábado 18 de marzo, 8:00 p.m.



Álvaro Montero y Kevin Castaño: Millonarios vs Águilas Doradas, domingo 19 de marzo, 5:45 p.m.



Camilo Vargas: Puebla vs Atlas, viernes 17 de marzo, 8:00 p.m.



Devis Vásquez: Udinese vs AC Milan, sábado 18 de marzo, 2:45 p.m.



Nelson Palacio: Deportivo Pereira vs Atlético Nacional, viernes 17 de marzo, 8:00 p.m.



Matheus Uribe: Sporting Braga vs Porto, domingo 19 de marzo, 1:00 p.m.



Jorge Carrascal: CSKA Moscú vs Zenit, domingo 19 de marzo, 11:30 a.m.



Dylan Borrero: New England Revolution vs Nashville FC, sábado 18 de marzo, 6:30 p.m.



Carlos Cuesta y Daniel Muñoz: Círculo Brujas vs Genk, viernes 17 de marzo, 2:45 p.m.



Davinson Sánchez: Southampton vs Tottenham, sábado 18 de marzo, 10 :00 a.m.



Johan Mojica: Osasuna vs Villarreal, domingo 19 de marzo, 10:15 a.m.



Juan David Mosquera: Atlanta vs Portland Timbers, sábado 18 de marzo, 6:30 p.m.



Jhon Lucumí: Salernitana vs Bolonia, sábado 18 de marzo, 12:00 p.m.



Deiver Machado: Lens vs Angers, sábado 18 de marzo, 3:00 p.m.



Alexis Pérez: (no tendrá competencia este fin de semana con Giresunspor)