Imperdible agenda para las madres futboleras: un movido fin de semana

Se avecina una celebración especial en Colombia: el Día de las Madres, que se festeja este domingo 14 de mayo. En diferentes rincones del mundo, los jugadores colombianos estarán disputando interesantes duelos en sus respectivas ligas, esperando por una dedicatoria especial para sus mamás.



FUTBOLRED lo programa desde ahora con los mejores partidos del sábado 13, el domingo 14 y el lunes 15 de mayo en diferentes ligas del mundo. Se vienen duelos cafeteros en Inglaterra, Argentina y en cuartos de final de la Liga de México.



Pese a la nutrida agenda con figuras colombianas en el exterior, muchos de ellos en los planes de Néstor Lorenzo para los amistosos de junio, hay varios de ellos lesionados, como el caso de Luis Sinisterra y Falcao García.

Sábado, 13 de mayo



6:30 am | Leeds (Luis Sinisterra) vs Newcastle

Premier League



6:30 am | Rangers (Alfredo Morelos) vs Celtic

Liga de Escocia



8:00 am | Salernitana vs Atalanta (Luis Muriel/Duván Zapata)

Serie A



8:30 am | Zenit (Barrios/Cassierra) vs Krasnodar (Jhon Córdoba)

Liga de Rusia



8:30 am | Bayern Munich vs Schalke 04 (Éder Álvarez Balanta)

Bundesliga



8:30 am | Frankfurt (Rafael Santos Borré) vs Mainz 05

Bundesliga



9:00 am | Crystal Palace vs Bournemouth (Jefferson Lerma)

Premier League



9:00 am | Aston Villa (Jhon Durán) vs Tottenham (Dávinson Sánchez)

Premier League



11:00 am | CSKA Moscú (Jorge Carrascal) vs Torpedo

Liga de Rusia



11:30 am | Villarreal (Johan Mojica) vs Athletic

LaLiga



4:00 pm | Banfield vs San Lorenzo (Carlos Sánchez/Rafael Pérez)

Liga Argentina



4:30 pm | Fluminense (Jhon Arias) vs Cuiabá

Brasileirao



6:30 pm | Columbus Crew (Juan Camilo Hernández) vs Orlando City

MLS



6:30 pm | Newell’s (Ditta/Mosquera/Ángel) vs Arsenal

Liga Argentina



7:30 pm | Dynamo vs Seattle (Gómez/Montero)

MLS



8:06 pm | Monterrey (Medina/Vergara) vs Santos Laguna (Preciado/Emerson)

Liga MX



9:30 pm | Timbers (Moreno/Mosquera/D. Chará/Y. Chará) vs Whitecaps

MLS





Domingo, 14 de mayo



5:30 am | Hellas Verona (Juan David Cabal) vs Torino

Serie A



8:00 am | Everton (Yerry Mina) vs Manchester City

Premier League



11:00 am | Bolonia (Jhon Lucumí) vs Roma

Serie A



1:45 pm | Juventus (Juan G. Cuadrado) vs Cremonese

Serie A



2:00 pm | Vasco da Gama vs Santos (Daniel Ruiz/Stiven Mendoza)

Brasileirao



5:00 pm | Boca Juniors (Frank Fabra/Sebastián Villa) vs Belgrano

Liga Argentina



7:30 pm | Talleres (Diego Valoyes) vs River Plate (Miguel Borja)

Liga Argentina



8:05 pm | Guadalajara vs Atlas (Camilo Vargas/Julián Quiñones)

Liga MX – Cuartos de final vuelta





Lunes, 15 de mayo



2:00 pm | Leicester City vs Liverpool (Luis Díaz)

Premier League



2:00 pm | Betis vs Rayo Vallecano (Falcao García)

LaLiga