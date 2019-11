Así será la actividad de los jugadores de Selección este fin de semana

Luego de los amistosos de la fecha Fifa contra Perú y Ecuador, los jugadores de la selección Colombia vuelven a la actividad con sus clubes, trabajo con el que al final volverán a ser evaluados para ganarse el derecho a aparecer en la lista de convocados por el técnico portugués Carlos Queiroz. Salvo James Rodríguez, quien está lesionado y recuperándose con el Real Madrid, los otros 22 jugadores están disponibles para actuar en las ligas de Colombia, América y Europa.

Porteros

David Ospina | Napoli (ITA)

Sábado, 12 p.m. Milan vs. Napoli | Fecha 13 Serie A de Italia



Aldair Quintana | Atl. Nacional (COL)

Domingo, 5 p.m. Nacional vs. Tolima | Fecha 5 cuadrangulares Liga Colombiana



Éder Chaux | Patriotas (COL)

No tiene actividad, Patriotas no clasificó a cuadrangulares.

Defensas



Stefan Medina | Monterrey (MEX)

Sábado, 8 p.m. Monterrey vs. Atlas | Fecha 18 Liga MX



Santiago Arias | Atl. Madrid (ESP)

Sábado, 12:30 p.m. Granada vs. Atlético de Madrid | Fecha 14 La Liga



Dávinson Sánchez | Tottenham (ING)

Sábado, 7:30 p.m. West Ham vs. Tottenham | Fecha 13 Liga Premier



Yerry Mina | Everton FC (ING)

Sábado, 10 a.m. Everton vs. Norwich City | Fecha 13 Liga Premier



Jhon Lucumí | Genk (BEL)

Sábado, 2:30 p.m. Royal Excel vs. Genk



Jeison Murillo | Sampdoria (ITA)

Domingo, 12 p.m. Sampdoria vs. Udinese | Fecha 13 Serie A de Italia



William Tesillo | León (MEX)

Viernes, 10:10 p.m. Tijuana vs. León | Fecha 18 Liga MX



Johan Mojica | Girona (ESP)

Domingo, 12 p.m. Girona vs. Fuenlabrada | Fecha 17 Segunda División



Mediocampistas

Wílmar Barrios | Zenit (RUS)

Sábado, 6:00 a.m. Rubin Kazan vs. Zenit



Juan Cuadrado | Juventus (ITA)

Sábado, 9 a.m. Atalanta vs. Juventus | Fecha 13 Serie A de Italia



Jéfferson Lerma | Bournemouth (ENG)

Sábado, 10 a.m. Bournemouth vs. Wolverhampton | Fecha 13 Liga Premier



Steven Alzate | Brighton (ING)

Sábado, 10 a.m. Brighton vs. Leicester City | Fecha 13 Liga Premier



Mateus Uribe | FC Porto (POR)

Domingo, 12:30 p.m. Porto vs. Vitoria Setubal | Cuarta ronda Copa de Portugal



Yairo Moreno | León (MEX)

Viernes, 10:10 p.m. Tijuana vs. León | Fecha 18 Liga MX

Delanteros



Luis Muriel | Atalanta (ITA)

Sábado, 9 a.m. Atalanta vs. Juventus | Fecha 13 Serie A de Italia



Steven Mendoza | Amiens (FRA)

Sábado, 2 p.m. Amiens vs. Strasbourg | Fecha 14 Ligue 1



Róger Martínez | América (MEX)

No tiene actividad el fin de semana en la Liga MX. Ya está clasificado a la Liguilla.



Luis Díaz | FC Porto (POR)

Domingo, 12:30 p.m. Porto vs. Vitoria Setubal | Cuarta ronda Copa de Portugal



Alfredo Morelos | Rangers (ESC)

Domingo, 7:15 a.m. Hamilton Academical vs. Rangers | Fecha 14 Liga de Escocia